Füchse Berlin erwarten harten Pokalfight in Hamburg

Berlin (dpa/bb) – Nach dem erfolgreichen Saisonstart mit sieben Siegen in sieben Pflichtspielen wollen die Füchse Berlin ihre Serie auch im DHB-Pokal ausbauen. In der zweiten Runde müssen die Berliner am Mittwoch (19.00 Uhr/Sky) beim starken Aufsteiger HSV Hamburg antreten. "Eine junge Mannschaft die befreit aufspielt, aber auch gespickt ist mit dem einen oder anderen internationalen Hochkaräter", warnte Trainer Jaron Siewert.

Die Hanseaten haben schon in der Handball-Bundesliga für einige Überraschungen gesorgt. "Sie haben momentan auch einen guten Lauf und haben schon einige Glanzleistungen gezeigt", sagte Rechtsaußen Hans Lindberg. Für den Dänen wird es eine Rückkehr in seine Vergangenheit werden. Fast neun Jahre spielte der 40-Jährige in Hamburg, bevor er nach Berlin ging, gewann dort Meisterschaft und Champions League.

"Klar, ist das ein besonderes Spiel für mich und natürlich wird das ein wenig komisch, wenn ich die Halle dort betrete", sagte er. Für Lindberg geht aber auch ein kleiner Traum in Erfüllung. "Ich hatte immer gehofft, in meiner Profikarriere noch einmal gegen Hamburg spielen zu können", sagte er. Und auch für den Teamkollegen Fabian Wiede gehören die Hanseaten in die Bundesliga. "Ich freue mich, dass man nach so langer Zeit wieder dorthin kommt. Denn Hamburg ist eine Handballstadt, die in die erste Liga gehört", sagte er.

Sportlich wird es aber eine schwierige Aufgabe. "Das ist ein Gegner und ein Wettbewerb, wo wir von der ersten Minute an da sein müssen", sagte Siewert. Schwächere Phasen im Spiel, wie am Sonntag gegen Erlangen, könnten da schon verheerend sein. "Da wird es vielleicht nicht reichen, wenn wir die ersten 15 bis 20 Minuten dem Gegner überlassen", sagte der Füchse-Trainer.

© dpa-infocom, dpa:211005-99-485125/2