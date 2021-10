Party und Kriminalität im Mauerpark: 173 Polizeieinsätze

Berlin. Der Mauerpark in Berlin-Prenzlauer Berg hat sich im vergangenen Sommer laut aktuellen Zahlen der Polizei zu einem Problem-Hotspot entwickelt. Nächtliche Partys und viel Kriminalität lösten 173 Polizeieinsätze nur in den beiden Monaten Juli und August aus. Allein am 21. August musste die Polizei 14 Mal anrücken, wie aus einer Antwort des Senats auf eine CDU-Anfrage hervorgeht. Dazu kamen 35 Einsätze der Feuerwehr. 138 Anzeigen nahm die Polizei auf, die meisten wegen Diebstahl, Raubüberfällen und Körperverletzung. Zwölf Polizisten wurden in dem Zeitraum verletzt.

Die Senatsinnenverwaltung stellte fest: "In Folge der nächtlichen Schließung des James-Simon-Parks Mitte August und mit dem Ende der Sommerferien ist im Mauerpark ein Anstieg von Rohheitsdelikten, insbesondere Raub, schwerer Raub, räuberische Erpressung, Körperverletzung und gefährliche Körperverletzung, zu verzeichnen."

Abends und nachts bis in die Morgenstunden hinein würden sich Jugendgruppen versammeln. "Diese zeigen teilweise eine aggressive Grundstimmung, die sich mit steigendem Alkoholkonsum weiter verstärkt." Bei Einsätzen der Polizei gegen Störer und Kriminelle würden sich regelmäßig andere Menschen einmischen, eingreifen und die Polizei stören und behindern.

Die Polizei erhebt daher bereits seit 2020 Fallzahlen, seit Juni 2021 gibt es zudem ein monatliches Lagebild. Wirksame Gegenmaßnahmen seien die "frühzeitige Präsenz" von Polizisten, "verbunden mit konsequenter Ansprache relevanter Personen und dem Erteilen von Platzverweisen gegen störende Personen".

Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte bereits kürzlich festgestellt, "polizeibekannte jugendliche Intensivtäter" würden sich unter die Feiernden mischen, um gezielt in den Parks Straftaten zu begehen.

Im Sommer hatte die Polizei immer wieder verschiedene Parks räumen müssen. Aus dem Mauerpark wurden mehrfach bis zu 3000 überwiegend junge Menschen vertrieben. Teilweise mussten die Polizisten die Menschen schieben und drücken, um sie aus dem Park zu drängen. Dabei gab es Beleidigungen, auch wurden Flaschen auf Polizisten geworfen.

