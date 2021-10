Netzhoppers zu Saisonbeginn auf Suche nach einer Einordnung

Auf die Netzhoppers KW-Bestensee warten zum Saisonstart in der Volleyball-Bundesliga gleich zwei schwere Aufgaben. Zunächst empfangen die Brandenburger morgen (19.30 Uhr) den Pokalsieger United Volleys Frankfurt, drei Tage später gastieren sie beim Meisterschaftskandidaten SWD powervolleys Düren. "Ganz gut" findet Netzhoppers-Kapitän Mario Schmidgall das Auftaktprogramm, denn: "Da sieht man gleich, wo man sich in der Liga in etwa einordnen kann."

Die Partie gegen Frankfurt ist eine Neuauflage des Pokalfinales vom Februar, in dem sich die Hessen deutlich mit 3:0 durchsetzen konnten. In der Zwischenzeit hat sich in beiden Vereinen personell eine Menge getan. Der neue Netzhoppers-Trainer Tomasz Wasilkowski hatte in der Vorbereitung die schwierige Aufgabe, aus sechs verbliebenen und sieben neuen Spielern ein funktionierendes Team zu formen.

Der Prozess scheint weit fortgeschritten. Der 2,06 Meter große Zuspieler Schmidgall sagte: "Wir sind absolut konkurrenzfähig, wir können in der Liga jeden Gegner schlagen." Die Netzhoppers mussten allerdings neben ihrem Erfolgstrainer Christophe Achten auch die drei Leistungsträger Byron Keturakis, James Weir und Karli Allik ziehen lassen. Alle vier schlossen sich den United Volleys Frankfurt an.

Den umgekehrten Weg vom Main nach Bestensee hat hingegen Mario Schmidgall genommen. "Weil ich im Pokalfinale noch für Frankfurt gespielt habe, musste ich mir anfangs bei den Netzhoppers noch ein paar fiese Sprüche anhören. Aber das hat sich im Rahmen gehalten", sagt der 23-Jährige, der sich bei seinem neuen Verein gut eingelebt hat: "Wir verbringen auch außerhalb des Trainings viel Zeit miteinander. Ich fühle mich sehr wohl hier."

