Grünen-Chefin: Unstimmigkeiten bei Wahl genau aufklären

Berlin. Die Berliner Landesvorsitzende der Grünen, Nina Stahr, setzt nach zahlreichen Pannen bei den Wahl-Abläufen in Berlin auf Klärung. "Diese ganzen Unstimmigkeiten bei der Wahl sind extrem ärgerlich und das muss jetzt alles genau aufgeklärt werden", sagte Stahr am Dienstag im RBB-Inforadio. "Es gilt einfach, das Vertrauen in die Demokratie wieder zu stärken." Insofern müsse "wirklich alles restlos aufgeklärt werden".

In Berlin waren unter anderem Wahlzettel verschiedener Bezirke vertauscht worden oder ausgegangen. Wahlberechtigte mussten teils sehr lange warten oder konnten gar nicht wählen.

Mit dem bisherigen Verlauf der Sondierungsgespräche für eine neue Koalition mit SPD und Linken zeigte sich Stahr zufrieden. "Wir arbeiten ja nun auch schon seit fünf Jahren zusammen, haben diese Stadt vorangebracht in den letzten fünf Jahren", sagte sie. "Gerade was Klimaschutz und Verkehrswende angeht, haben wir viel erreicht."

Bei den Gesprächen seien "für alle größeren Punkte, die wir angesprochen haben, sowohl mit der SPD als auch mit den Linken Wege gefunden haben". In der Verkehrspolitik müsse die Stadt vorankommen, das sei "allen bewusst angesichts der Klimakrise". Sie hoffe, "dass wir gemeinsam in einer ökosozialen Koalition sowohl die Verkehrswende als auch den Klimaschutz in Berlin voranbringen".

