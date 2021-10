Rot, gelb und grün sind die Ahornblätter an den Bäumen vor dem Deutschen Bundestag gefärbt.

Wetter Wechselhaftes Wetter in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam. Das Wetter in Berlin und Brandenburg soll in den kommenden Tagen wechselhaft werden. Der Dienstag startet der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge mit länger anhaltendem Regen, der im Nordwesten auch kräftiger ausfallen kann. Gegen Abend ziehe der Regen weiter. Die Temperaturen liegen zwischen 12 Grad in der Prignitz und bis zu 20 Grad im Süden Brandenburgs.

Am Mittwoch bleibt es laut DWD-Meteorologen überwiegend trocken und wechselnd bis stark bewölkt. Die Temperaturen schwanken zwischen 15 und 18 Grad. Auch der Donnerstag bleibt bei Höchstwerten um die 17 Grad meist trocken. Sonne und Wolken wechseln sich ab.

