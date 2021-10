Senat berät über Ausnahmen für Corona-2G-Regel

Berlin. In Berlin greifen demnächst voraussichtlich weitere Ausnahmen bei der neuen Corona-2G-Regel. Bisher haben dort, wo sie gilt, nur Geimpfte und Genesene (2G) Zutritt etwa zu Restaurants oder Veranstaltungen. Hinzu kommen als Ausnahme Kinder unter zwölf Jahren, denn für diese gibt es derzeit noch keine Impfmöglichkeit. Nun will der Senat am Dienstag (Pk 13.00 Uhr) über eine weitere Ausnahme beraten auch für andere Menschen, die nicht gegen Corona geimpft werden können. Dies kann etwa aus medizinischen Gründen der Fall sein. Auch dieser Personenkreis hätte dann Zugang zu 2G-Angeboten.

Seit Mitte September können Betreiber in Berlin selbst entscheiden, ob sie den Zutritt zu ihren Innenräumen wie bis dahin Geimpften, Genesenen und Getesteten (3G) erlauben oder nur noch Geimpften und Genesenen (2G). Im Falle von 2G entfällt die Maskenpflicht, es sind auch mehr Teilnehmer möglich.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zu den Problemen, die sich dabei stellen, gehört der Umgang mit Mitarbeitern etwa in Gastronomie oder Veranstaltungsbranche, die nicht geimpft sind, aber in einem Betrieb arbeiten, der nach der 2G-Regel arbeitet. Auch darüber will der Senat am Dienstag beraten. Eine neue Regelung soll sicherstellen, dass die fraglichen Beschäftigten nicht wegen einer fehlenden Corona-Impfung ihren Job verlieren.

© dpa-infocom, dpa:211004-99-479181/3