Corona in Berlin Freiwillig mit Maske im Unterricht

Berlin. Seit diesem Montag gibt es an den Berliner Grundschulen keine Maskenpflicht mehr. Ein kleines bisschen Normalität für die jüngsten Schülerinnen und Schüler. Doch es wird ein bisschen dauern, bis sie sich daran gewöhnt haben. „An unserer Schule gab es praktisch keinen Unterschied zur vergangenen Woche“, sagt Constanze Rosengart, Leiterin der Carl-Schurz-Grundschule in Spandau. „So gut wie alle Kinder und Lehrkräfte tragen weiterhin die Masken. Einige Schülerinnen und Schüler erzählten mir sogar, dass sie sich mit der Maske einfach sicherer fühlen.“

Auch an etlichen anderen Schulen gehören die Masken weiterhin zum Alltag – wenn auch nun freiwillig. An einer Neuköllner Grundschule forderte der Schulleiter die Eltern sogar dazu auf, den Kindern weiterhin Masken mitzugeben, um „bis zu den Herbstferien den Selbstschutz aufrecht zu erhalten und keine unnötigen Risiken unter den leider noch ungeimpften Kindern einzugehen“.

Es gebe laut Senatsbildungsverwaltung zwei Lager unter den Elternvertretungen. Die vorsichtigen, die lieber noch länger an der Maskenpflicht festgehalten hätten, und die Gruppe, die es wichtiger findet, dass an den Schulen langsam Normalität einkehrt. „Die Entscheidung ist im Hygienebeirat intensiv diskutiert worden“, sagt Martin Klesmann, Sprecher der Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). „Es gab eine deutliche Tendenz zur Aufhebung der Maskenpflicht für die Klassen 1 bis 6.“

Die Entscheidung sei nach Angaben des Senats auch überwiegend positiv aufgenommen worden. „Wir haben mit den jüngeren Kindern begonnen, da die Infektionen in dieser Altersgruppe geringer sind und auch die Mimik im Unterricht noch einen höheren Stellenwert hat“, erläutert Klesmann. Tom Erdmann, Vorsitzender der GEW betonte, dass diese Entscheidung unbedingt von weiteren Maßnahmen begleitet werden müsse. „Wenn in den Schulen keine Masken mehr getragen werden, muss wenigstens dreimal pro Woche getestet werden“, fordert er. „Es ist unsere Aufgabe, die Kinder so sicher wie möglich durch die Pandemie zu bringen.“