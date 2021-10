Wahlen Berlin. Die Grünen überraschen im Machtpoker

Berlin. Bei den Sondierungsgesprächen nach den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus vor einer guten Woche ist am Montag eine neue, bisher für sehr unwahrscheinlich gehaltene Bündnis-Konstellation aufgetaucht. Die Grünen haben die CDU für Mittwoch zu bilateralen Gesprächen eingeladen. Offenbar wollen die Grünen ausloten, ob es Machtoptionen jenseits der SPD geben kann. Bislang hatte die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch immer gesagt, dass sie eine grün-rot-rote (vor der Wahl) beziehungsweise rot-grün-rote (nach der Wahl) Regierung bevorzuge. Umso überraschender nun ihr Schritt, allein mit der CDU zu reden.

Bei einem Bündnis zwischen Grünen, CDU und FDP könnte die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch ins Rote Rathaus einziehen. Allerdings hätte ein grün-geführtes Jamaika-Bündnis nur eine Stimme Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Die SPD verfügt im neuen Landesparlament über 34 Sitze, die Grünen über 32 und die CDU über 30. Die Linke kommt auf 24 Mandate, die FDP auf zwölf. Die AfD besetzt 13 Sitze, aber mit der Rechtspartei sondiert niemand.

Eine andere Möglichkeit neben Jamaika, für die ebenfalls eine Verständigung zwischen Grünen und CDU notwendig ist, wäre eine Kenia-Koalition aus SPD, Grünen und CDU. Allerdings hatte CDU-Chef Wegner zuletzt mehrfach öffentlich gesagt, dass es kaum inhaltliche Schnittmengen mit den Grünen gebe. Auch die Öko-Partei und vor allem deren linksorientierte Basis haben wenig für einen Bündnispartner CDU übrig. Man werde am Mittwoch ein „höfliches Gespräch“ führen, sagte ein führender Grüner. Auch ein Termin mit der FDP ist für Donnerstag vereinbart worden. Zunächst waren die Grünen ungehalten gewesen, weil die Liberalen den ursprünglich angebotenen Termin am Dienstag nicht akzeptiert hatten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Derweil laufen die Sondierungsgespräche der Parteien zur Bildung in schneller Frequenz in wechselnden Zusammensetzungen weiter. Am Montag redeten erst die Wahlsieger von der SPD mit der wahrscheinlichen Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey fünf Stunden lang mit der CDU und deren Landeschef Kai Wegner. Am Nachmittag war die FDP im Kurt-Schumacher-Haus an der Müllerstraße zu Gast. Am späten Vormittag trafen sich auch die Grünen mit den Linken, um die Perspektive einer Fortsetzung der gemeinsamen Koalition mit der SPD auszuloten. Vergangenen Freitag hatten die bisherigen Regierungspartner mit der SPD sondiert.

CDU setzt auch auf Deutschland-Koalition

Teilnehmer berichteten von einer konstruktiven Atmosphäre. Details über die Inhalte wurden nicht ausgeplaudert, was als Indiz für ernsthafte Sondierungen in allen Richtungen gewertet werden darf. Mit allen Partnern haben die Sozialdemokraten im Laufe der Woche eine zweite Gesprächsrunde angesetzt.

CDU-Chef Wegner sieht die Regierungsperspektive für seine Partei immer noch in einer so genannten Deutschland-Koalition mit SPD und FDP. Das Gespräch mit Franziska Giffey, ihrem Ko-Landesvorsitzenden Raed Saleh und den anderen Sozialdemokraten sei „wirklich gut“ verlaufen, sagte er. Bei einer Tour durch alle Politikbereiche habe es viele Übereinstimmungen gegeben und keinen großen Dissens. Am Donnerstag werde man das Gespräch fortsetzen. Gleichwohl gelten eine Fortsetzung der bisherigen Koalition aus SPD, Grünen und Linken oder eine Ampel mit der FDP noch als wahrscheinlichste Optionen.

Wohl am Wochenende wird die SPD in Dreier-Runden zu Sondierungen bitten. Offen ist, ob sie dabei Grüne und Linke und auch Grüne und FDP einladen wird. Mitte Oktober sollten die Koalitionsverhandlungen beginnen und bis Anfang Dezember abgeschlossen sein. Die Linke hat nach Worten ihrer Landeschefin Katina Schubert vorsorglich für 17. Oktober einen Landesparteitag anberaumt, um sich den Weg in eine Neuauflage des Bündnisses mit SPD und Grünen absegnen zu lassen.