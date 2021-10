Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg nimmt weiter zu

Berlin. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg ist nach dem Wochenende weiter gestiegen. Innerhalb einer Woche steckten sich 39,4 Menschen je 100.000 Einwohner mit Corona an, wie das Gesundheitsministerium am Montag mitteilte. Am Sonntag waren es 38,4 Menschen, vor einer Woche 35,9. Den höchsten Wert verzeichnete Potsdam (67,5), den niedrigsten der Kreis Oberhavel (14,0). Die Corona-Pandemie breitet sich damit in Brandenburg weiter vergleichsweise langsam aus. Das Land liegt deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt, den das Robert Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen mit 64,7 angab.

Innerhalb eines Tages kamen landesweit 58 neue Corona-Fälle hinzu, nach 112 am Sonntag. Allerdings melden die Gesundheitsämter am Wochenende Daten häufig verzögert. Die Zahl der derzeit Infizierten und Erkrankten wird auf rund 2400 geschätzt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern nahm leicht ab. Nach 62 Patienten am Sonntag meldete das Gesundheitsministerium am Montag 57 Patienten, die wegen einer Covid-19-Erkrankung in Kliniken behandelt werden müssen. Davon werden 23 Patienten intensivmedizinisch betreut, hiervon müssen 21 mit Stand Sonntag beatmet werden. Landesweit sind 2,2 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

61,6 Prozent der Bevölkerung im Land hat eine erste Impfung erhalten, vollständig geimpft sind 58,6 Prozent. Brandenburg liegt bei den Zweitimpfungen im bundesweiten Vergleich auf dem vorletzten Platz.

© dpa-infocom, dpa:211004-99-478069/3