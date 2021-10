Kurzzeitkennzeichen Berlin: Kosten, Zuständigkeiten - alle Infos

Für Kurzzeitzekknzeichen sind die Kfz-Zulassungsstellen in Berlin zuständig.

Autofahrer, die ein nicht angemeldetes Auto überführen oder eine Probefahrt machen wollen, benötigen ein Kurzzeitkennzeichen. Kurzzeitkennzeichen werden vergeben für Fahrten in Deutschland und für ein ganz konkret bennantes Fahrzeug. Erteilt werden Kurzzeitkennzeichen für einen Zeitraum von maximal fünf Tagen ab dem Tag der Antragstellung. Eine Zuteilung in die Zukunft ist nicht möglich. Nach Ablauf des Zuteilungszeitraums verliert das Kurzzeitkennzeichen seine Gültigkeit.

Wie bekomme ich in Berlin ein Kurzzeitkennzeichen?

Das Kurzzeitkennzeichen kann bei der örtlich zuständigen Zulassungsbehörde am Wohn- oder Betriebssitz des Antragstellers oder alternativ bei der Zulassungsbehörde am Standort des Fahrzeugs beantragt werden. In Berlin sind zuständig:

Kfz-Zulassungsbehörde-Friedrichshain-Kreuzberg, Jüterboger Straße 3, 10965 Berlin, (030) 90269-3300

Kfz-Zulassungsbehörde-Lichtenberg, Ferdinand-Schultze-Straße 55, 13055 Berlin, (030) 90269-3300

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Welche Unterlagen braucht man für ein Kurzzeitkennzeichen?

Antrag für Kurzzeitkennzeichen (hier erhalten Sie den Antrag als PDF)

Personalausweis oder Pass mit Meldebescheinigung oder eine amtlich beglaubigte Kopie

elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) für Kurzzeitkennzeichen

Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II oder COC oder Einzelgenehmigung des Fahrzeugs im Original

Vollgutachten gemäß § 21 STVZONur bei ausländischen Fahrzeugen aus Drittstaaten erforderlich.

Datenbestätigung der Technischen Prüfstelle, nur bei ausländischen Fahrzeugen mit vorheriger Zulassung in der EU notwendig.

Nachweis einer gültigen Hauptuntersuchung gem. § 29 StVZO: Die Vorlage des Prüfberichtes über die letzte Hauptuntersuchung ist nur dann erforderlich, wenn sich die Fälligkeit der nächsten HU nicht aus dem Fahrzeugschein bzw. der Zulassungsbescheinigung Teil I ergibt.

Im Falle der Vertretung: formlose Vollmacht, einschließlich Personaldokument des Vollmachtgebers - es sei denn, es handelt sich um eine notariell errichtete Vollmacht - und Personaldokument des Bevollmächtigten

bei Firmen: Gewerbeanmeldung/Auszug aus dem Handelsregister im Original (oder beglaubigte Kopie) sowie Personaldokumente der/des Vertretungsberechtigten

bei Vereinen: Auszug aus dem Vereinsregister im Original (oder beglaubigte Kopie) sowie Personaldokumente der/des Vertretungsberechtigten

Wie teuer ist ein Kurzzeitkennzeichen in Berlin?

Die Verwaltungskosten für ein Kurzzeitkennzeichen betragen 13,10 Euro.

Welche Voraussetzungen gibt es, um ein Kurzzeitkennzeichen zu erhalten?