Favorit Grocer Jack gewinnt Preis der deutschen Einheit

Hoppegarten. Favorit Grocer Jack hat den mit insgesamt 50.000 Euro dotierten 31. Preis der deutschen Einheit gewonnen. Der von Alex Pietsch gerittene vierjährige Hengst setzte sich am Sonntag vor 8000 Zuschauern auf der Galopprennbahn Hoppegarten über die Mitteldistanz von 2000 Metern sicher mit eineinviertel Längen gegen Hoppegarten-Lokalmatador Stex mit Thore Hammer-Hansen im Sattel und Chilly Filly mit Wladimir Panov in 2:03 Minuten durch.

Der von Trainer Waldemar Hickst in Köln vorbereitete mehrfache Sieger von Rennen der Europa-Gruppe kassierte für den Erfolg die Siegprämie von 30.000 Euro. Für Ex-Champion Pietsch war es bereits der 1194. Sieg. Der 59-Jährige gebürtige Dresdner hat von 1989 bis 1992 seine Ausbildung zum Rennreiter in Hoppegarten absolviert und freute sich riesig: "Mein nach Antara zweiter Sieg in diesem emotionalen Rennen ist mir besonders wichtig, denn Hoppegarten ist meine Heimat, hier bin ich zu Hause."

