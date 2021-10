Scheunenbrand bei Bad Belzig: Auch Hotel betroffen

Bad Belzig. Ein ausufernder Scheunenbrand in Kuhlowitz bei Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen geriet in der Nacht zum Sonntag aus noch unbekannter Ursache auf einem Vierseitenhof eine Scheune in Brand. Das Feuer breitete sich schnell auf eine weitere Scheune in der Nachbarschaft aus. Durch den Brand wurde zudem die Fassade eines angrenzenden Hotels beschädigt, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Das Gebäude musste evakuiert werden. Die Hotelgäste wurden in Ersatzunterkünfte gebracht.

Die Löscharbeiten dauerten bis in den Sonntagvormittag hinein. Bei dem Einsatz wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Die Polizei nahm in der Nacht erste Ermittlungen zur Brandursache auf. Diese gingen weiter, wenn der Brandort gefahrlos betreten werden kann, hieß es.

