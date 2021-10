Sonniges Herbstwetter lockt Berliner ins Grüne

Berlin/Potsdam. Das sonnige und warme Herbstwetter hat die Berlinerinnen und Berliner am Wochenende wieder in die Parks und Anlagen gelockt. Es seien aber nicht so viele Menschen unterwegs gewesen wie im Sommer, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. So hätten etwa am Samstag im Mauerpark zeitweise bis zu Berliner 1000 den goldenen Herbsttag genossen. Zum späten Abend hin hätten die meisten von ihnen den Park jedoch wieder verlassen. Abgesehen von vereinzelten Beschwerden wegen lauter Musik habe es keine Zwischenfälle gegeben.

Zu Wochenbeginn wird es wieder merklich kühler. Der Grund dafür ist ein Frontensystem, das sich von Westen her allmählich Berlin und Brandenburg nähert und eine wechselhaftere Witterungsperiode einleitet. Nachdem am Samstag in der Niederlausitz 22 Grad gemessen wurden und am Sonntag für die südlichen Landesteile bis zu 24 Grad vorhergesagt waren, zeigt das Thermometer dann nur noch Werte zwischen 17 bis 19 Grad. Es dominieren die Wolken. Im Fläming und Havelland bis zur Prignitz und dem Ruppiner Land kann es zeitweise leicht regnen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Dienstag verdichtet sich Bewölkung weiter und der Regen kann auch kräftiger ausfallen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 14 Grad in der Prignitz und bis 21 Grad in der Niederlausitz.

© dpa-infocom, dpa:211003-99-463542/2