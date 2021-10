2800 Minderjährige wurden aus ihren Familien entfernt

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sind im vergangenen und in diesem Jahr fast genauso viele Kinder aus ihren Familien vom Statt in Obhut genommen worden wie in den Jahren zuvor. Im vergangenen Jahr sind bei 15.500 Meldungen von Kindeswohlgefährdung 2800 Kinder aus ihren Familien entfernt worden, in diesem Jahr rechnet die Jugendverwaltung mit 2400 Kindern.

„Während der Corona Pandemie wurden die Angebote im Rahmen des Kinderschutzes durchgängig aufrechterhalten“, heißt es in der Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der FDP. „Hierbei haben sich die Anzahl der Inobhutnahmen sowie der Meldungen zu einer Kindeswohlgefährdung im Jahresdurchschnitt nicht signifikant verändert.“ Das ist erstaunlich, da wegen des Homeschoolings und der Schließung öffentlicher Einrichtungen in vielen Fällen der Kontakt zwischen Aufsichtspersonen und problematischen Familien verloren ging.

Fast 2000 Beratungsgespräche mit obdachlosen Minderjährigen

Darüber hinaus fanden 2000 Beratungsgespräche mit obdachlosen Minderjährigen statt. Ein Überblick über die genaue Anzahl an sogenannten Straßenkindern gibt es nach Angaben der Verwaltung nicht. „Statistisch valide Erhebungen über obdachlose Kinder und Jugendliche, einschließlich des sogenannten Sofahopping von Minderjährigen gibt es nicht“, heißt es in der Antwort weiter.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist nach Ansicht der FDP unbefriedigend. „Die Ignoranz des Senats vor dem Problem Straßenkinder ist erschreckend“, sagte der sozialpolitische Sprecher der Fraktion, Thomas Seerig. Der Senat habe keine Vorstellung über die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die auf Berlins Straßen leben und auch keine Daten über den Erfolg der wenigen Angebote. „Es gibt keine langfristigen unterstützenden Angebote, sondern nur eine Übernachtungsmöglichkeit für 14- bis 20-Jährige und dies nur für maximal zehn Tage.“ Die Zahlen der Krisenberatung zeigten, dass es einen deutlich höheren Bedarf gebe. Zumal Berlin gerade für Kinder und Jugendliche auch außerhalb der Stadt ein Anziehungspunkt sei, kritisierte Seerig.