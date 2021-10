29 Jahre alte Radfahrerin von LKW überrollt und gestorben

Berlin. Eine 29 Jahre alte Fahrradfahrerin ist in Berlin von einem Lastwagen überrollt und getötet worden. Der Unfall ereignete sich am Freitagmittag in Berlin-Mitte im Stadtteil Gesundbrunnen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Frau fuhr gegen 11.20 Uhr in der Schönwalder Straße, als ein links neben ihr fahrender LKW "unvermittelt nach rechts" Richtung Nettelbeckplatz abbog. Dabei sei die Frau schwer verletzt worden und trotz Wiederbelebungsmaßnahmen eines Notarztes noch an der Unfallstelle gestorben. Der 43 Jahre alte Fahrer des Lkw stand unter Schock.

In diesem Jahr gab es bereits eine Reihe sogenannter Abbiegeunfälle zwischen Lastwagen und Radfahrern. Mehrere Menschen starben dabei. Insgesamt kamen in diesem Jahr in Berlin bisher 30 Menschen im Straßenverkehr ums Leben. Darunter waren 9 Radfahrer, 8 Fußgänger, 5 Autoinsassen, 5 Motorrad- oder Rollerfahrer sowie 3 weitere Verkehrsteilnehmer. Die Zahl der Verkehrstoten liegt damit etwas unter der vom Vorjahr. Damals starben bereits im ersten Halbjahr 29 Menschen, am Jahresende waren es 50.

© dpa-infocom, dpa:211002-99-453190/2