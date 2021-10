IBB sieht Wirtschaft zum Jahreswechsel auf Vor-Corona-Niveau

Berlins Wirtschaft wächst in diesem Jahr mit 3,2 Prozent langsamer als der Bund, erreicht zum Jahreswechsel aber voruassichtlich das Vor-Corona-Niveau. Davon geht die Investitionsbank Berlin (IBB) aus. Für 2022 halten die Ökonomen ein Wachstum des Berliner Bruttoinlandsprodukts von vier Prozent für möglich. "Die Berliner Wirtschaft beweist ihre Widerstandsfähigkeit", teilte IBB-Chef Hinrich Holm am Freitag mit. Während die Geschäfte in der Industrie und auf dem Bau gut liefen, leide das Gastgewerbe weiter unter den Folgen von Corona-Beschränkungen und dem Einbruch der Touristenzahlen.

