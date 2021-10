Berliner SPD sondiert jetzt mit den Linken

Berlin. Nach einem Treffen mit den Grünen hat die Berliner SPD am Freitag ihre Sondierungsgespräche mit den Linken fortgesetzt. Vertreter beider Parteien trafen sich am Nachmittag in der SPD-Landesgeschäftsstelle, um auszuloten, welche Schnittmengen es für eine mögliche Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gibt.

Mit den Grünen hatten die designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und andere SPD-Vertreter fünfeinhalb Stunden geredet. In der kommenden Woche sollen die Gespräche zwischen beiden Seiten fortgesetzt werden, ein genauer Termin wurde noch nicht mitgeteilt.

Zuvor plant die SPD am Montag aber Sondierungsrunden mit der CDU und dann mit der FDP. Sie kann sich als Siegerin der Wahl zum Abgeordnetenhaus die Koalitionspartner aussuchen. Möglich sind verschiedene Dreierbündnisse: So könnte die SPD wie bisher mit Grünen und Linken koalieren, aber auch mit CDU und FDP oder mit Grünen und FDP.

© dpa-infocom, dpa:211001-99-445137/2