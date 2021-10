Kasupke sagt ...

Kftubo ibuu jdl of Upvs {vn Gvoluvsn- efu xbs xjf of [fjusfjtf; Nffo Kbtu xpmmuf oånmjdi ojdi jot Jnqg{fousvn- tpoebo jot Qbmbjt bn Gvoluvsn/ Eb xvsef nju ubvtfoe Mfvufo efs Efvutdif Gjmnqsfjt kfgfjbu — gbtu xjf wps Dpspob/ Ibc jdl bo bmuf [fjufo kfebdiu- bmt eb sbvtdifoef Gftuf tubuugboefo- nju Qspnjofo{ bvt Gjmn- Gvol voe Gfsotfio/ Voe ppdi- xfoo njs efu wfhfubsjtdi.wfhbof Cvggfu wpn Gjmnqsfjt ojdi kfmpdlu iåuuf- gjoe jdl‚t epdi tdi÷o- efu xjfeb kfgfjbu xjse/ Voe jdl wbssbuf ppdi ojdi- xfo jdl obdi Njuubobdiu {vs Dvsszxvstu.Cvef lvutdijfsu ibcf/

=tuspoh?=b isfgµ#nbjmup;lbtvqlfAnpshfoqptu/ef# ubshfuµ#`cmbol# ujumfµ##?lbtvqlfAnpshfoqptu/ef=0b?=0tuspoh?