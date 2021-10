Vertrag über drei Jahre: Alba verpflichtet Oscar da Silva

Berlin (dpa) – Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat kurz nach dem Start in die neue Spielzeit einen weiteren Transfer getätigt. Vom Ligarivalen MHP Riesen Ludwigsburg wechselt Oscar da Silva nach Berlin und erhält einen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2023/2024, wie Alba am Donnerstag mitteilte. Zuvor war auf Wunsch des Deutsch-Brasilianers die Freigabe für einen Vereinswechsel erteilt worden, wie die Riesen mitgeteilt hatten. Der 2,06 Meter große gebürtige Münchner kann auf den großen Positionen flexibel eingesetzt werden und erhält in Berlin das Trikot mit der Nummer Eins.

Der 23-jährige da Silva war Anfang des Jahres nach vier Jahren auf der Stanford University in die Bundesliga gewechselt. In 17 Partien erzielte da Silva für die Riesen durchschnittlich 6,6 Punkte und 3,2 Rebounds in knapp 14 Minuten Spielzeit. "Oscar ist ein Spieler, der auf der Power-Forward- und Center-Position eingesetzt werden kann. Seine Persönlichkeit und seine Art Basketball zu spielen passen gut zu unserem Team", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda.

