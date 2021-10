15-Jährige randaliert: Passanten und Polizei attackiert

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Berlin. Eine randalierende 15-Jährige hat in Berlin versucht, zwei Passanten zu würgen und anschließend einen Polizisten angegriffen. Sie habe selbst geäußert, dass sie alkoholisiert sei und Drogen genommen habe, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Sie sei daher zur Vorsicht in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Jugendliche hatte am Donnerstagabend in einer Gaststätte im Wedding zunächst einen Tisch und eine Tür demoliert. Danach habe sie zwei 43 und 46 Jahre alte Passanten angegriffen und versucht zu würgen. Dies gelang ihr laut Polizeisprecherin aufgrund ihrer Größe im Vergleich zu den Männern nicht. Eintreffende Polizisten beleidigte die Jugendliche anschließend und trat einen gegen das Schienbein.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211001-99-440342/2