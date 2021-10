Angetrunkener Randalierer in Potsdam festgenommen

Potsdam. Die Polizei hat in Potsdam einen angetrunkenen Randalierer festgenommen, der in einem Café und vor einem Einkaufsmarkt Passanten bedroht und Sachschaden verursacht haben soll. Der 23-Jährige habe am Mittwochabend zunächst in dem Café herumgebrüllt, mehrere Personen bedroht und mit Gegenständen um sich geworfen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Ein Gast soll von einem Stuhl getroffen worden sein. Als der Inhaber versucht habe, den 23-Jährigen aus dem Lokal zu vertreiben, habe der Mann die Eingangstür zerschlagen und sich dabei verletzt. Dann habe er draußen einen 76-jährigen Passanten getreten und gewürgt.

Anschließend habe der Mann vor einem angrenzenden Geschäft Waren aus einer Auslage umhergeworfen und dabei auch nach einem Kind gezielt. Dieses habe daraufhin mit seiner Mutter das Weite gesucht. Ob das Kind verletzt wurde, sei unklar. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 23-Jährigen in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille.

Der leicht verletzte 76-jährige Passant habe eine Behandlung durch Rettungskräfte abgelehnt, berichtete die Polizei. Der 23-Jährige wurde am Donnerstagmorgen aus dem Gewahrsam entlassen. Die Polizei sucht nun den unbekannten Gast aus dem Café, der von dem Stuhl getroffen wurde, und die Eltern des betroffenen Kindes als Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:210930-99-430184/2