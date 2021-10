Berlins Grünen-Co-Chef erwartet Bündnis mit SPD und Linken

Berlin. Vor den ersten Sondierungsgesprächen sind die Berliner Grünen zuversichtlich, wieder eine Koalition mit den Sozialdemokraten und den Linken schließen zu können. "Wenn man die Wahlprogramme und die Parteiprogramme nebeneinander legt, dann sieht man: Die größten Schnittmengen sind zwischen Rot, Grün, Rot", sagte der Co-Vorsitzende Werner Graf am Freitag im RBB-Inforadio. "Deshalb sind wir auch sehr optimistisch, dass wir da zusammenkommen."

Fünf Tage nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus sollten am Freitag die Sondierungen zur Regierungsbildung beginnen. Die Spitzen des Wahlsiegers SPD wollten sich zunächst mit den Grünen und dann mit den Linken treffen. Am Montag will die SPD mit der CDU und der FDP sprechen.

Graf, der den Grünen-Landesverband mit Nina Stahr anführt, rechnete damit, dass es wegen der Pannen bei der Wahl am Sonntag zu Einsprüchen von Wählern kommen wird. Neuwahlen erwartet er aber nicht. Deshalb müssten die Gespräche zur Bildung einer Koalition auch jetzt beginnen. "Ich glaube, wir können jetzt nicht Berlin einfach auf Hold setzen."

Die SPD hatte die Wahl zum Abgeordnetenhaus gewonnen. Sie kann sich nun die Koalitionspartner aussuchen. Möglich sind verschiedene Dreierbündnisse. So könnte die SPD wie bisher mit Grünen und Linken koalieren, aber auch mit CDU und FDP oder mit Grünen und FDP.

© dpa-infocom, dpa:211001-99-438067/2