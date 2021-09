Sondierungen starten: SPD spricht mit Grünen und Linken

Die SPD als Wahlsiegerin hat zunächst Grüne und Linke in die Parteizentrale in das Kurt-Schumacher-Haus in Wedding eingeladen.

Berlin. Am Freitag beginnen die ersten Sondierungsgespräche für eine neue Berliner Landesregierung. Die SPD als Wahlsiegerin hat Grüne und Linke in die Parteizentrale in das Kurt-Schumacher-Haus an der Müllerstraße in Wedding eingeladen. SPD-Verhandlungsführerin Franziska Giffey hat jeweils fünf Stunden dafür angesetzt, morgens kommen die Grünen, am Nachmittag die Linken. Am Montag folgen dann erste Gespräche mit CDU und FDP. Die Landesvorsitzenden Giffey und Raed Saleh gehen in „guter Stimmung“ in die Gespräche. Das machten beide Politiker nach der Wahl Salehs zum Fraktionsvorsitzenden deutlich. Kompass für die Gespräche sei das Wahlprogramm der SPD, sagte Giffey. Sie versicherte aber, ergebnisoffen in die Sondierung zu gehen. Sie fühle sich nicht unter Druck gesetzt, weil einige SPD-Kreisverbände eine Festlegung auf ein Bündnis mit Grünen und Linken fordern.

Sondierungen in Berlin: Grünen-Landeschef äußert sich zuversichtlich

Grünen-Landeschef Werner Graf äußerte sich im Vorfeld zuversichtlich, das rot-rot-grüne Projekt für fünf Jahre fortzusetzen, diesmal allerdings als rot-grün-rotes Bündnis. Doch dafür müssten neben den Ressortzuständigkeiten weitere Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. So fordern die Grünen zum Beispiel eine City-Maut für Fahrten in die Innenstadt, die die SPD ablehnt. Auch bei der Frage nach dem Umgang mit dem Volksentscheid zur Enteignung großer Immobilienkonzerne bestehen unterschiedliche Auffassungen. Hier wird es in den Verhandlungen vor allem zwischen SPD und Linken haken.

Auch die CDU zeigte sich im Vorfeld zuversichtlich. Nach seiner Wahl zum Fraktionschef sagte Kai Wegner: „Wir sind bereit zu regieren.“ In Berlin müsse es einen „Neustart mit einer Koalition der Mitte“ geben.