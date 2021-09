Fraktionschefs bei CDU und SPD: Zwei Spandauer an der Spitze

Berlin. Ihre Wege haben sich schon unzählige Male gekreuzt, seit sie als junge Männer in Spandau in die Politik eingestiegen sind. Jetzt wurden Raed Saleh und Kai Wegner fast gleichzeitig von ihren Fraktionen zu Vorsitzenden gewählt.

Sozialdemokrat Saleh bekam von den 35 anwesenden SPD-Parlamentariern 32 Stimmen und darf seine schon zehnjährige Amtszeit an der Fraktionsspitze verlängern. Auf der anderen Seite des Preußischen Landtages votierten im Fraktionssaal der CDU von den 29 Christdemokraten 24 für Wegner. Der frühere Chef der Berliner Jungen Union saß zuvor 16 Jahre lang im Deutschen Bundestag.

Die beiden Spandauer sind nun die doppelt starken Männer in der Berliner Politik. Beide führen sowohl die Fraktionen im Abgeordnetenhaus als auch die Landesverbände ihrer Parteien, der 44-jährige Saleh im Duo mit der wahrscheinlichen Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey, der 49 Jahre alte Wegner alleine.

Raed Saleh und Kai Wegner sind seit Jahrzehnten politische Rivalen

Saleh und Wegner sind schon seit Jahrzehnten politische Rivalen. Der Konkurrenzkampf hat auch ihr persönliches Verhältnis belastet. Beide sind schon lange Kreisvorsitzende ihrer Parteien in Spandau, wo der Machtkampf mangels starker anderer Parteien traditionsgemäß zwischen SPD und CDU ausgefochten wird.

Im Ringen um den Bundestags-Wahlkreis haben sich Sozial- und Christdemokraten nie etwas geschenkt. Auch um den Bürgermeister-Posten wurde mit harten Bandagen geboxt. Saleh bildete eine Zählgemeinschaft mit den anderen Parteien und verhinderte einen CDU-Bürgermeister, als die Union mehr Stimmen hatte. CDU-Bezirksverordnete wechselten in die SPD. Die SPD beklagt fragwürdige Wahlkampfpraktiken der Union, und so weiter.

Künftig könnten sich Saleh und Wegner in der Arena des Abgeordnetenhauses gegenüber stehen, der eine als Chef der größten Regierungsfraktion. Und falls die Berliner CDU nach dieser Wahl aber nicht in ein Bündnis mit der SPD schlüpfen kann, wäre Wegner der Oppositionsführer. Da sind Wortgefechte unter Spandauern programmiert.

Abgeordnetenhauswahl in Berlin: Raed Saleh sagt falsches Wahlergebnis

Saleh trat bei seiner Wahl am Donnerstag wie so oft in den vergangenen Tagen mit Franziska Giffey vor die Presse. Sie versuchte, ihn raunend darauf hinzuweisen, dass die SPD am Sonntag 21,4 Prozent bekommen hatte und nicht 21,5, wie Saleh mehrmals sagte.

Beide waren zuvor selbstverständlich an die Stirnseite der Tische im SPD-Saal gewandert. Als sie darauf hingewiesen wurden, dass sie sich noch registrieren müssten, wanderten sie wieder Richtung Eingang und setzten ihre Unterschrift auf die Anwesenheitsliste der konstituierenden Fraktionssitzung.

Wegner verabschiedete in der Sitzung seinen Vorgänger Burkard Dregger, der den Einzug ins Abgeordnetenhaus verpasst hatte. Das ersparte dem Landesvorsitzenden immerhin die unangenehme Situation, Dregger seinen Posten abnehmen zu müssen. Wegner ist geneigt, über seinen Schatten zu springen und mit seinem alten Rivalen und dessen SPD zusammenzuarbeiten. „Wir wollen regieren“, sagte Wegner. Das ginge nur, wenn die Spandauer sich verstehen.

