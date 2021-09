DGHO-Kongress in Berlin: Neues aus Blut- und Krebsforschung

Berlin. Heute beginnt in Berlin die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO). Wie gewohnt wird die Veranstaltung gemeinsam mit den Österreichischen und Schweizer Partnern ausgetragen. In diesem Jahr findet das Symposium als Hybrid-Lösung statt: vor Ort im „CityCube Berlin“ und im Livestream. Vier Tage lang stellen Expertinnen und Experten verschiedener Fachgebiete die neuesten Erkenntnisse zur Diagnose und Therapie von Blut- und Krebserkrankungen vor.

„Der Kongress steht vor allem in diesem Jahr für den Austausch untereinander“, so Andreas Mackensen, Kongresspräsident der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie. Im letzten Jahr wurde das Symposium coronabedingt ausschließlich online übertragen. „Wir müssen wieder zum Gespräch zurückkommen“, befürwortet der Kongressleiter die Veranstaltung vor Ort.

Vorrangig geht es in diesem Jahr um den Einsatz von RNA-Impfstoffen zur Tumorbehandlung von Krebspatientinnen- und patienten. Hierzu wird Forscherin Özlem Türeci (Biontech) am Sonnabend referieren. RNA-Vakzine haben sich zugunsten der Eindämmung des Coronavirus vom Tumor-Impfstoff zum Corona-Impfstoff entwickelt. Nun soll weiter daran geforscht werden, wie die Vakzine für die Immuntherapie gegen Krebs eingesetzt werden können. Wichtig sei darüber zu sprechen, wie die Coronavirus-Impfstoffe bei krebskranken Menschen eingesetzt werden können. Immerhin empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) die Impfung von Krebspatientinnen- und patienten. „Die Impfung von Krebspatienten stellt kein erhöhtes Risiko dar. Es ist jedoch nicht klar, ob die Vakzine bei Betroffenen bestimmter Krebserkrankungen wirken“, erklärt Mackensen.

Digitalisierung und KI in der Medizin

Die Jahrestagung soll Diskussionen über neue technische Möglichkeiten erlauben, so der Kongressleiter. „Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sind große Themen in der Medizin.“ So soll darüber gesprochen werden, wie künstliche Intelligenz dabei helfen kann, große Datensätze in die klinische Entscheidungsfindung zu integrieren. Digitale Systeme könnten unter anderem den Austausch von Patientendaten zwischen Praxen und Krankenhäusern erleichtern und Behandlungsprozesse automatisieren.

Neben technischen Fragen sollen gesellschaftspolitische Themen diskutiert werden. Wichtig sei in diesem Jahr eine Auseinandersetzung mit dem ärztlich begleiteten Suizid, der gerade für Krebspatientinnen- und Patienten ein relevantes Thema ist. Nachdem das Bundesverfassungsgericht das Verbot der „gewerbsmäßigen Förderung der Selbsttötung“ gekippt hat, müssen weiterhin ethische und berufsrechtliche Fragen geklärt werden. Schließlich wird sich der Jahreskongress der DGHO mit weiteren Themen rund um die Coronavirus-Pandemie beschäftigen. Die pandemiebedingten Einschränkungen hätten nicht nur die Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten, sondern auch unter Medizinerinnen und Medizinern erschwert. Der Kongress findet vom 1. bis 4. Oktober statt. Die Teilnehmenden können 236 Sitzungen verfolgen.