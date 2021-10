Bezirkswahlleitung rechtfertigt Schätzung von Ergebnissen

Berlin. Der Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat laut einem RBB-Bericht nach der Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung am Sonntag für mehrere Urnen- und Briefwahlbezirke identische vorläufige Wahlergebnisse gemeldet. Nach Angaben der Bezirkswahlleitung vom Donnerstag basierten sie auf Schätzungen, weil Ergebnisse nicht rechtzeitig vorlagen.

Die Wahlvorstände schickten ihre Ergebnisse an die Datenerfassung des Bezirks, erklärte die Bezirkswahlleitung. Bei allen Wahlen könne es zu Problemen etwa bei der Übermittlung kommen. Das habe nichts mit anderen Fragen zum Wahltag wie fehlenden Stimmzetteln oder Warteschlangen zu tun. "Scheitert eine Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Wahlvorstand, wird versucht, anhand der vorliegenden Wahlunterlagen das Ergebnis zu ermitteln", hieß es. "Sollte diese Prüfung nicht zum Ziel führen, ist es erforderlich, eine Schätzung auf Basis des bis dahin Ermittelten abzugeben, damit die Landeswahlleitung ein vorläufiges Ergebnis feststellen kann."

Laut einer RBB-Datenauswertung der Wahlergebnisse sind auf der Website der Landeswahlleitung zur Berlin-Wahl für 22 Wahlbezirke in Charlottenburg-Wilmersdorf dieselben Stimmanteile für alle Parteien genannt worden. In der Mitteilung der Bezirkswahlleitung heißt es, in den Tagen nach der Wahl werde das Wahlergebnis anhand der Wahlunterlagen geprüft. "In dieser Phase befinden wir uns gerade." Die Prüfung soll den Angaben zufolge spätestens am Freitag abgeschlossen sein.

