Müller muss Bundesrat in angemessener Frist verlassen

Berlin. Noch hat Michael Müller kein Büro im Bundestag. Bis Berlins noch amtierender Regierender Bürgermeister sich im Parlamentsbetrieb etabliert, wird es einige Zeit dauern. Denn die Fraktionen mit den gewählten neuen und alten Abgeordneten sortieren zunächst ihre Aufgaben. Wer möchte, bekommt zunächst ein provisorisches Büro in einem der Bundestags-Gebäude zugewiesen.

Der Sozialdemokrat hat darauf verzichtet, an Arbeitsplätzen in Berlin mangelt es ihm nicht. Erst im Frühjahr, wenn entschieden ist, welcher Parlamentarier welchen Ausschuss besetzt und welches Fachgebiet bearbeitet, werden die Büros fest zugewiesen. Dann sollen diejenigen, die an vergleichbaren Themen arbeiten, auch in räumlicher Nähe zueinander sitzen.

Dass Müller für womöglich noch mehrere Wochen bis zur Bildung eines neuen Senats noch Regierender Bürgermeister ist und gleichzeitig Bundestagsabgeordneter, ist problemlos möglich. Er ist sogar verpflichtet, kommissarisch so lange im Rathaus weiter die Geschäfte zu führen, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger vereidigt ist. Selbst wenn Müller es wollte, könnte er an dieser zeitweisen Doppelrolle also nichts ändern. Die „Doppelzugehörigkeit“ obliege nicht der freien Entscheidung, sondern der Fortführungsregelung“, erklärte Senatssprecherin Melanie Reinsch.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

So verlässt ein Bundestagsmitglied den Bundesrat

Sollte sich Müllers Rest-Laufzeit im Roten Rathaus aber noch länger hinziehen, gibt es einen Konflikt mit seiner Rolle im Bundesrat. Der Länderkammer gehört er als Regierungschef des Landes Berlin an. Jedoch darf grundsätzlich kein Politiker gleichzeitig im Bundestag und im Bundesrat sitzen. Beide Parlaments-Kammern haben unterschiedliche Aufgaben. Oft müssen sich Vertreter von Bundesrat und Bundestag im Vermittlungsausschuss über bestimmte Gesetzesvorhaben verständigen, da kann niemand in beiden Häusern mitreden.

Aber auch hier ist es nicht so, dass Müller niemals mehr in das Bundesrats-Gebäude an der Leipziger Straße gehen darf, wo die Länderkammer am 8. Oktober das nächste Mal zusammentritt und dann unter anderem turnusmäßig das neue Präsidium mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) an der Spitze und den Stellvertretern Peter Tschentscher (Hamburg, SPD) und Ditmar Woidke (Brandenburg, SPD) wählen wird.

Wenn ein Bundesratsmitglied in den Bundestag wechselt, ist in der Geschäftsordnung eine interpretationsfähige Regelung festgeschrieben. Der Regierende Bürgermeister muss sich „in angemessener Frist“ gegenüber dem Bundesratspräsidenten äußert. „Diese Erklärungsfrist ist juristisch nicht genauer definiert“, so die Senatssprecherin. Man gehe aber eher von Wochen als von Monaten aus.. So genannte Doppelmitgliedschaften über einen begrenzten Zeitraum hinweg habe es aber in der Vergangenheit schon gegeben.

Wer Müller im Bundesrat vertreten könnte

Falls sich aber die Regierungsbildung in Berlin absehbar über einen längeren Zeitraum hinziehen sollte und die möglichen Regierungspartner nicht bis Dezember zusammen fänden, käme nach Angaben der Senatssprecherin auch eine Abberufung als Bundesratsmitglied durch die Landesregierung in Betracht. Dann müsste ein anderes Mitglied des scheidenden Senats Müllers Rolle in der Länderkammer übernehmen.

Das wäre wohl Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD), die ebenfalls nur noch kommissarisch im Amt ist und Müller schon häufiger im Bundesrat vertreten hat und neben Müller, Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) zu den ständigen Mitgliedern zählt. Als Stellvertreterin könnte die ebenfalls scheidende Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) nachrücken. Müllers Amt als Regierender Bürgermeister bliebe von einem solchen Personalwechsel in der Länderkammer unberührt.

Müller hatte am Sonntag für die SPD das Direktmandat für den Bundestag im Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf gewonnen und wechselt nach sieben Jahren als Regierender Bürgermeister in die Bundespolitik.