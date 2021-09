Wahl Chaos-Wahl in Berlin: So soll es weitergehen

Berlin. Bei jeder Wahl passieren Pannen und Fehler. Doch handelt es sich bei den bislang bekanntgewordenen Problemen am vergangenen Wahlsonntag in Berlin tatsächlich nur um vereinzelte Vorkommnisse oder systemische Fehler?

Um das zu klären, hat der Verwaltungswissenschaftler Stephan Bröchler vorgeschlagen, dass sich eine unabhängige Expertenkommission die Prozesse und mögliche Versäumnisse anschaut. „Wir hatten ganz offensichtlich große Probleme im Bereich der Planung und der Kommunikation“, sagte Bröchler, Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, am Donnerstag im RBB-Inforadio. „Die Abstimmung zwischen Landeswahlleiterin und Bezirkswahlämtern hat nicht funktioniert. Es war absehbar, dass es zu Problemen kommt“, betonte er.

Bröchler schlug vor: „Wir brauchen eine unabhängige Expertenkommission, die genau schaut: Was ist dort schief gelaufen, was waren die Ursachen, und welchen Verbesserungsbedarf gibt es, so dass es beim nächsten Mal besser läuft.“ Möglicherweise müssten manche Zuständigkeiten und Abläufe neu organisiert werden.

Wahlpannen in Berlin - lesen Sie auch:

Falko Liecke: „Das Chaos bei der Wahl in ganz Berlin hat System"

„Das Chaos bei der Wahl in ganz Berlin hat System, und man findet gar keine Worte dafür“, sagte der Neuköllner Bezirksstadtrat Falko Liecke der Berliner Morgenpost. Der CDU-Politiker forderte vom Senat, dass die Ungereimtheiten bei der Wahl umfassend aufgeklärt werden müssten: „Meine Vermutung ist, dass es hier zwingend eine gerichtliche Überprüfung geben muss.“

Den Rücktritt der Landeswahlleiterin Petra Michaelis halten auch andere Politiker nicht für ausreichend: Das Bezirksamt sei offenbar nicht in der Lage gewesen, die Wahlen in Charlottenburg-Wilmersdorf zu organisieren, schreibt etwa der FDP-Fraktionsvorsitzende in der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf, Felix Recke. „Wenn es stimmt, dass die Stimmenzählung teilweise pauschal stattfand, Wahlzettel ausgingen, sich Nachschub verzögerte und Wähler sich dadurch abhielten ließen, ihre Stimme abzugeben, muss dies intensiv aufgearbeitet werden. Wir schließen derzeit auch personelle Konsequenzen im Bezirksamt nicht aus“, so Recke. Der Verweis auf die Landesebene reiche nicht. Seine Fraktion habe deshalb eine Sondersitzung des Ausschusses für Bürgerdienste der BVV beantragt. Um die Anwesenheit des Bezirkswahlleiters wurde dabei gebeten.

Ob in Berlin so schwerwiegende Mängel festgestellt werden, dass die Wahl wiederholt werden muss, ist derzeit noch offen. Einen vollständigen Bericht erwartet die Senatsinnenverwaltung kommende Woche. Die Anfechtung der Wahl wäre ohnehin erst nach Feststellung des amtlichen Endergebnisses am 14. Oktober möglich.