Zuspieler Grankin bleibt Kapitän bei den Berlin Volleys

Volleybälle liegen in einer Halle.

Berlin. Der russische Zuspieler Sergej Grankin wird beim deutschen Volleyball-Meister Berlin Volleys auch in der kommenden Saison als Mannschaftskapitän Verantwortung tragen. Das entschied Trainer Cedric Enard in Übereinstimmung mit Geschäftsführer Kaweh Niroomand. "Er ist der Anführer unseres Teams", sagte Niroomand über Grankin. Das Kapitänsamt übte der 36-Jährige schon in der vergangenen Saison aus. Ihm zur Seite steht künftig ein Mannschaftsrat mit Diagonalangreifer Benjamin Patch sowie Rückkehrer Ruben Schott.

Grankin, eine der herausragendsten Größen in der Volleyball-Bundesliga, kam im Januar 2019 von Dinamo Moskau zu den BR Volleys. Erst im März hat er seinen Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2023 verlängert. "Berlin ist praktisch seine zweite Heimat geworden", sagte Niroomand erfreut.

© dpa-infocom, dpa:210930-99-424698/2