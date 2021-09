Ammoniak im Hauptbahnhof löst Feuerwehreinsatz aus

Berlin. Ammoniakdämpfe in der Luft haben am Hauptbahnhof in Berlin einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Berliner Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, hatten am Mittwochabend an einen Service-Punkt des Bahnhofs fünf Männer und drei Frauen wegen Unwohlseins und in einem Fall wegen Kreislaufproblemen geklagt. Messungen ergaben eine geringe Konzentration von Ammoniak in der Luft. Mit einer Belüftung des Ortes wurde das farblose Gas wieder beseitigt. Wie es an den Service-Punkt gelangt war, konnte die Feuerwehr nicht sagen.

© dpa-infocom, dpa:210930-99-424257/2

