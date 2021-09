Berlin. Wegen einer technischen Störung war die Linie U5 am Donnerstagvormittag in beiden Richtungen zwischen U-Bahnhof Museumsinsel und Hauptbahnhof für drei Stunden eingestellt. Ursache war eine Weichenstörung am Hauptbahnhof, so ein Sprecher der BVG. Es dauerte drei Stunden, bis das Problem behoben war.

Die Störung bestand ab 8.10 Uhr und dauerte bis 11.10 Uhr. Zur Umfahrung sollten die Buslinien 100, 300 sowie die S-Bahn genutzt werden.