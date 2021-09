Wettervorhersage Berlin: Bis zu 23 Grad am Wochenende

Die Abendsonne scheint am Ufer des Landwehrkanals in Berlin-Kreuzberg durch die Kastanienbäume.

Wettervorhersage Warmer Herbst in Berlin: Bis zu 23 Grad am Wochenende

Berlin/Potsdam. Der Herbst zeigt sich in Berlin und Brandenburg in den nächsten Tagen zumindest teilweise von seiner heiteren Seite. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam am Donnerstag mitteilte, wird mit einer Südwestströmung mäßig warme Meeresluft herangeführt. Es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf Werte oberhalb der Marke von 20 Grad.

Der Vorhersage zufolge ist es am Freitag zumeist heiter und es wird von 17 bis 20 Grad warm. Am Sonnabend ziehen Wolken auf, die Sonne lässt sich vor allem im Süden öfter blicken, es werden bis 21 Grad erwartet.

Die Bewölkung nimmt am Sonntag weiter zu. Heiter wird es dann noch am ehesten an der Neiße, in der Prignitz kann es sogar regnen. Die Temperaturen steigen bis 23 Grad.

Das sind die Wetteraussichten in Berlin und Brandenburg im Detail:

Donnerstag: Heute Mittag wechselnd bewölkt und trocken. Am Nachmittag und Abend deutlicher Bewölkungsrückgang mit Sonnenschein. Höchsttemperatur 15 bis 17 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind. In der Nacht zum Freitag häufig gering bewölkt. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte 7 bis 3 Grad, in Südbrandenburg in Bodennähe lokal leichter Frost bis -1 Grad.

Herbst in Berlin und Brandenburg genießen - Tipps fürs Wochenende

Kraniche im Flug.

Foto: picture alliance / Zoonar

Wer die freundlichen Herbsttage draußen genießen möchte, hat in Berlin und Brandenburg viele Möglichkeiten. Naturliebhaber können derzeit das Spektakel des Kranichflugs bewundern, zum Beispiel in Linum oder im Unteren Odertal. Im Odertal beginnt am Freitag auch die Kranichwoche mit vielen Veranstaltungen.

Spazierengehen ist langweilig? Nicht durch Berlin. Hier locken nicht nur vielfältige Parks und lauschige Uferwege. Besonders spannend ist es, die Bezirke der Hauptstadt zu Fuß zu entdecken. Von Adlershof bis Reinickendorf: 10 tolle Spaziergänge finden Sie hier.

Das Wochenendwetter ist eine gute Gelegenheit, noch einmal ein leckeres Eis bei Sonnenschein zu genießen. Unser Tipp: In diesen 12 Eisdielen gibt es das beste Eis in Berlin.

Noch mehr Ausflugstipps für Berlin und Brandenburg: