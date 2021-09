Kraniche in Brandenburg: Den Vogelzug hautnah erleben

Ein unvergessliches Naturerlebnis gibt es alljährlich in Brandenburg: Mit unverkennbaren Trompetenrufen fliegen Tausende von Kranichen zu ihren Rastplätzen, um sich auf den Weiterflug in den Süden vorzubereiten. Naturschützer und Vogelliebhaber laden Besucher ein, Teil des Spektakels zu werden.

Im Nationalpark Unteres Odertal beginnt an diesem Freitag die Kranichwoche (1. bis 10. Oktober). In dieser Zeit können die Vögel aus allen möglichen Perspektiven beobachtet werden, etwa bei einer Kanu-Tour oder Exkursionen mit Kleinbussen zu den Rastplätzen. Als Geheimtipp gelten Ausflüge am Morgen, wenn die Kraniche von ihren Schlafplätzen starten, wie Nationalparkleiter Dirk Treichel berichtet. Das große Kranichfest findet am Sonnabend (2. Oktober) in der Gemeinde Mescherin statt. Das ganze Dorf ist Treichel zufolge eingebunden.

Mescherin liegt im Nationalpark Unteres Odertal. Gerade im Herbst gibt es dort gute Bedingungen, die Vögel zu beobachten. Viele Kraniche ziehen derzeit vom Baltikum und dem östlichen Europa oder auch aus Skandinavien zu ihren Winterquartieren nach Spanien und Nordafrika. Einen Zwischenstopp legen die "Staatenbummler" im Unteren Odertal ein.

Kranichwoche: Tausende Kraniche sammeln sich im Nationalpark Unteres Odertal

Kraniche fliegen über das Poldergebiet an der Westoder.

Foto: dpa

Etwa 2000 Kraniche sammeln sich zur Zeit im Norden des Nationalparks. Die Strecken und Rastgebiete werden Treichel zufolge von den Altvögeln an den Nachwuchs weitergegeben. Etwa 50 Kranichbrutpaare gibt es seit Jahren.

Zuletzt machte Trockenheit den Kranichen zu schaffen. Im vergangenen Jahr waren die Bruterfolge deshalb sehr gering, berichtet der Ökologe. Aus Schutz vor Feinden wie etwa Füchsen oder Marderhunden brüten Kraniche in Auenlandschaften oder feuchten Wiesen. In diesem Sommer habe es mehr geregnet. Der in den Vorjahren stark gesunkene Grundwasserspiegel habe sich aber noch nicht erholt, schätzt er ein.

Kranichwoche von Freitag, 1. Oktober bis Sonntag, 10. Oktober - Das sind die Termine

Exkursion „Zu Tisch bei Familie Kranich“ Täglich 13 Uhr (außer am 1./4./5./6. Oktober). Kranich-Beobachtungen mit der Naturwacht. Shuttledienst mit Kleinbussen, Dauer: ca. 2 Stunden, Voranmeldung erforderlich: telefonisch unter 0172 387 5390 oder direkt am Info-Zelt Café zum Mühlenteich, Kastanienallee 8, Gartz (Oder), Spende erwünscht.

Täglich 13 Uhr (außer am 1./4./5./6. Oktober). Kranich-Beobachtungen mit der Naturwacht. Shuttledienst mit Kleinbussen, Dauer: ca. 2 Stunden, Voranmeldung erforderlich: telefonisch unter 0172 387 5390 oder direkt am Info-Zelt Café zum Mühlenteich, Kastanienallee 8, Gartz (Oder), Spende erwünscht. Kranichvortrag Täglich um 16 Uhr mit der Naturwacht. Treffpunkt: Café zum Mühlenteich, Kastanienallee 8, Gartz (Oder), Dauer: 1 Stunde, Spende erwünscht.

Täglich um 16 Uhr mit der Naturwacht. Treffpunkt: Café zum Mühlenteich, Kastanienallee 8, Gartz (Oder), Dauer: 1 Stunde, Spende erwünscht. Exkursion „Kraniche gehen schlafen“ Täglich um 17.30 Uhr. Kranich-Wanderung mit der Naturwacht. Treffpunkt: Café zum Mühlenteich, Kastanienallee 8, Gartz (Oder), Dauer: ca. 2 bis 2,5 Stunden, Spende erwünscht.

Täglich um 17.30 Uhr. Kranich-Wanderung mit der Naturwacht. Treffpunkt: Café zum Mühlenteich, Kastanienallee 8, Gartz (Oder), Dauer: ca. 2 bis 2,5 Stunden, Spende erwünscht. Kanutour zu den Schlafplätzen der Kraniche Täglich. Bei der geführten Kanutour erfährt man vieles über die Schlafplätze der Glücksvögel in der Flussaue. Kurz vor Sonnenuntergang fliegen sie dann meist zu tausenden über die Köpfe der Besucher hinweg. Treffpunkt: 15.30 Uhr, 16307 Gartz (Oder), Alter Badestrand am Sportplatz. Dauer: ca. 3 Std. Kosten: Erwachsene 40 Euro, Jugendliche 30 Euro, Kinder 15 Euro. Anmeldung: Frauke Bennett, info@flusslandschaft-reisen.de

Kraniche beobachten: Auch in Linum gibt es Tausende Vögel zu beobachten

Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress

In Brandenburg brütet mehr als ein Drittel der deutschen Kranich-Brutpopulation. 2015 wurden ca. 2600 Brutppare erfasst. Zudem rasten hier im Herbst Tausende auf ihrem Zug in den Süden. Allein in Linum können es jährlich zwischen 70.000 und 90.000 Vögel sein, informiert der NABU Brandenburg.

Rund um Linum im Ruppiner Seenland kann man Kraniche besonders gut beobachten. Auf den Maisfeldern rund um Linum finden die Kraniche reichlich Nahrung und zudem gibt es dort große Teiche, in denen die Kraniche schlafen können. Die Storchenschmiede Linum und die Naturschutzstation Rhinluch bieten Exkursionen und Veranstaltungen zum morgendlichen und abendlichen Einflug der Vögel an.

Kraniche in Linum beobachten - Das sind die Termine

Abendlicher Kranicheinflug Bis 7. November jeden Freitag, Samstag und Sonntag, zusätzlich am 06.10.,12.10., 13.10., 19. 10., 20.10., 27.10. Der Beginn variiert je nach Sonnenuntergang (Start ca. 1,5 Stunden vor Sonnenuntergang), bitte informieren Sie sich auf der Webseite oder telefonisch. Treffpunkt: Storchenschmiede Linum, Nauener Str. 54, 16833 Linum, Tel.: (033922) 50500,

kontakt@storchenschmiede.org. Die Wegstrecken sind je nach Tour 2 bis 4 km lang. Der Rückweg erfolgt in der Dämmerung. Preis: 10 Euro, NABU-Mitglieder und Kinder bis 12 Jahre 8 Euro



Bis 7. November jeden Freitag, Samstag und Sonntag, zusätzlich am 06.10.,12.10., 13.10., 19. 10., 20.10., 27.10. Der Beginn variiert je nach Sonnenuntergang (Start ca. 1,5 Stunden vor Sonnenuntergang), bitte informieren Sie sich auf der Webseite oder telefonisch. Treffpunkt: Storchenschmiede Linum, Nauener Str. 54, 16833 Linum, Tel.: (033922) 50500, kontakt@storchenschmiede.org. Die Wegstrecken sind je nach Tour 2 bis 4 km lang. Der Rückweg erfolgt in der Dämmerung. Preis: 10 Euro, NABU-Mitglieder und Kinder bis 12 Jahre 8 Euro Morgendlicher Kranichausflug Jeden Sonntag im Oktober, zusätzlich am 02.10. und 16.10.. Der Beginn variiert je nach Sonnenaufgang (Start ca. 15 Min vor Sonnenaufgang), bitte informieren Sie sich auf der Webseite oder telefonisch, Tel.: (033922) 50500,

kontakt@storchenschmiede.org. Treffpunkt: Storchenschmiede Linum, Nauener Str. 54, 16833 Linum. Preis: 12 Euro, NABU-Mitglieder und Kinder bis 12 Jahre 9 Euro

Jeden Sonntag im Oktober, zusätzlich am 02.10. und 16.10.. Der Beginn variiert je nach Sonnenaufgang (Start ca. 15 Min vor Sonnenaufgang), bitte informieren Sie sich auf der Webseite oder telefonisch, Tel.: (033922) 50500, kontakt@storchenschmiede.org. Treffpunkt: Storchenschmiede Linum, Nauener Str. 54, 16833 Linum. Preis: 12 Euro, NABU-Mitglieder und Kinder bis 12 Jahre 9 Euro Mit Kranichen unterwegs - Eine fotografische Reise durch Europa Der Naturfotograf Dieter Damschen zeigt Aufnahmen von Kranichen in ihren Brutgebieten, auf ihren Wanderwegen und aus den Überwinterungsgebieten als Einstimmung auf den abendlichen Einflug der Kraniche ins Linumer Rhinluch. Dauer: ca. 45 Minuten. Eintritt: 5 Euro, NABU-Mitglieder und Schüler 3 Euro.

Der Naturfotograf Dieter Damschen zeigt Aufnahmen von Kranichen in ihren Brutgebieten, auf ihren Wanderwegen und aus den Überwinterungsgebieten als Einstimmung auf den abendlichen Einflug der Kraniche ins Linumer Rhinluch. Dauer: ca. 45 Minuten. Eintritt: 5 Euro, NABU-Mitglieder und Schüler 3 Euro. Einführung und Spaziergang zu den Kranichen Täglich mehrmals. Informative Webseite mit vielen Tipps. Naturschutzstation Rhinluch, Nauener Straße 68, 16833 Fehrbellin. www.kraniche-linum.de

