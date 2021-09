Gewitter über Berlin: Feuerwehr im Ausnahmezustand

Berlin. Vollgelaufene Keller, knietiefes Wasser in Unterführungen und vollgelaufene Baugruben in Berlin: Die Feuerwehr hatte am Mittwoch alle Hände voll zu tun. Erst gegen 15 Uhr kehrte ein wenig Ruhe in das Einsatzgeschehen ein. Eine Regenfront hatte am Mittwochvormittag Teile Berlins binnen kürzester Zeit unter Wasser gesetzt. Besonders betroffen war der Südwesten der Stadt in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, Tempelhof-Schöneberg, Zehlendorf-Steglitz und auch in Neukölln und in Pankow musste die Feuerwehr zu Einsätzen ausrücken.

„Wir haben von 11.37 Uhr bis um 14.55 Uhr den Ausnahmezustand Wetter ausgerufen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. „Insgesamt hatten wir zu den üblichen Einsätzen 52 zusätzliche Alarmierungen mit dem Stichwort Wetter.“ Während des Ausnahmezustands wurden laut Feuerwehr fünf Freiwillige Feuerwehren in den Dienst genommen. Auch am Nachmittag, nach Ende des Ausnahmezustands, hatten die Einsatzkräfte vereinze lt noch mit den Folgen des Starkregens zu tun.

Wegen Starkregens ist die Feuerwehr #Berlin seit Mittwochvormittag im Ausnahmezustand. Zum Mittag gingen viele Notrufe ein, hieß es von der Feuerwehr. Die Einsätze konzentrierten sich vor allem auf den Süden der Stadt, wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte. pic.twitter.com/eDH7GFvtGC — rbb|24 (@rbb24) September 29, 2021

Gewitter in Berlin: Finanzamt Tempelhof unter Wasser

Am Tempelhofer Damm musste die Feuerwehr den Keller des Finanzamtes auspumpen und am Sachsendamm am Ballonfahrerweg einen Pkw aus einer überfluteten Unterführung bergen. An der Pankower Allee lief eine Baugrube mit Regenwasser voll, die die Feuerwehrleute auspumpen und sichern musste. An der Trautenaustraße in Wilmersdorf war der Keller in einer Seniorenwohnanlage vollgelaufen. Etwa 40.000 Liter Wasser mussten ausgepumpt werden.

So sieht es beispielsweise am Sachsendamm aus. Unser #LHF der Feuerwache Buckow ist vor Ort. pic.twitter.com/4ZTmoH5rgJ — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 29, 2021

An der Güntzelstraße in Wilmersdorf hatten Anwohner beobachtet, wie aus völlig überlasteten Gullys Wasserfontänen sprudelten. Feuerwehrleute waren unter anderem auch wegen eines Wasserrohrbruchs an der Ansbacher Straße nahe der Lietzenburger Straße in Schöneberg im Einsatz.

BVG leitet Busse wegen Starkregen in Berlin um

Nach Angaben eines Sprechers der BVG mussten wegen überfluteter Straßen in den Bereichen Sachsendamm und am Insulaner die Buslinien M46, M76, X76, 106, 170, 246 und 248 für etwa 45 Minuten beziehungsweise 90 Minuten umgeleitet werden. Bei der U-Bahn und den Straßenbahnlinien sei es zu keinen wetterbedingten Störungen gekommen, heißt es.

Ein dauerhafter Nieselregen hatte sich am Vormittag in Starkregen verwandelt. Der Deutsche Wetterdienst hatte örtlich Regenmengen mit 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter prognostiziert. Zusätzlich kamen Gewitter mit Blitz und Donner auf. Laut DWD-Wetterbericht sollte die Gewitterfront gegen Abend ostwärts abziehen.

Starkregen: Berliner Feuerwehr gibt Tipps

Die Berliner Feuerwehr verwies am Mittwoch auf folgende Tipps bei Unwetterwarnungen.

Halten Sie Balkon- und Terrassenabläufe sowie alle zum Gebäude gehörenden sonstigen Abläufe frei von Blättern und Blüten!

Fahren Sie Markisen ein, schließen Sie Sonnenschirme!

Ziehen Sie Netzstecker und Antennenkabel von Fernsehgeräten und PCs!

Bekämpfen Sie kleinere Wasserschäden selbst. Sie halten damit Feuerwehrkräfte für wichtige Einsätze frei.

Bleiben Sie bei Sturm und Gewitter im Haus – das ist der sicherste Ort.

Sollten Sie im Freien überrascht werden, gehen Sie in Hockstellung.

Wetter Berlin: Die Vorhersage des Wetterdienstes im Detail

Mittwoch: stark bewölkt bis bedeckt mit schauerartigem Regen, teils gewittrig durchsetzt, dabei örtlich Starkregen mit 15 bis 25 l/qm. Am Abend über Oder und Neiße ostwärts abziehend mit vorübergehenden Auflockerungen. Höchstwerte 16 bis 18 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südost, am Nachmittag und Abend im Westen über Süd auf Südwest drehend. In der Nacht zum Donnerstag wolkig, zeitweise stark bewölkt, lokal Schauer. Tiefstwerte zwischen 9 und 7 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind.

