Berlin Wahl 2021: Sondierungen zwischen SPD und CDU laufen

Obwohl eine Mehrheit der Berliner für den Volksentscheid "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" gestimmt hat, ist SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey weiter skeptisch, was die Umsetzbarkeit einer möglichen Vergesellschaftung von Wohnraum angeht.

Nach ihrem Wahlsieg bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin führt SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey Sondierungsgespräche mit Grünen und Linke.

Der Senat sieht keinen Anlass für eine Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl.

Nach den Wahlpannen ist die Landeswahlleiterin zurückgetreten.

Wie Ihr Nachbar gewählt hat, sehen Sie auf unserer interaktiven Karte.

Berlin. Am Sonntag haben die Berliner und Berlinerinnen ihre Stimmen für den künftigen Bundestag, das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen abgegeben. Außerdem stand der Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsbauunternehmen zur Abstimmung.

Über die Ergebnisse, Reaktionen und Pläne zur Bildung einer neuen Regierungskoalition berichtet die Berliner Morgenpost im Newsblog. Alle überregionalen News zur Bundestagswahl lesen Sie in diesem Blog.

Berlin-Wahl - News vom 4. Oktober: Sondierungsgespräche zwischen SPD und CDU laufen

9.12 Uhr: Am Montagmorgen haben in Berlin die Sondierungsgespräche zwischen SPD und CDU im Kurt-Schumacher-Haus an der Müllerstraße begonnen. Die Delegationen wollen ausloten, ob es eine Chance zur Bildung einer Koalition aus SPD, CDU und FDP gibt. Die Liberalen sind am Nachmittag in die SPD-Landeszentrale eingeladen. Am Vormittag treffen sich auch die Grünen und die Linken in der Landesgeschäftsstelle der Grünen.

„Ich hoffe, dass wir uns gut unterhalten“, sagte CDU-Landeschefs Kai Wegner, als er mit seinen Mitstreitern Manja Schreiber, Stefan Evers, Jens Balzer, Cornelia Seibeld sowie zwei Mitarbeitern zu Fuß zum Verhandlungsort kam.

Einige Momente mussten die Christdemokraten warten, ehe SPD-Chefin Franziska Giffey lächelnd die Tür öffnete und „herzlich willkommen“ sagte. Ihr Co-Vorsitzender Raed Saleh und sein alter Spandauer Gegenspieler Wegner drückten Corona-Konform die Fäuste aneinander. Beim Gruppenbild stand Wegner zentral neben Giffey: „Die Mitte allgemein ist wirklich wichtig“, so der CDU-Chef mit Blick auf seine Losung, mit der SPD eine Koalition der Mitte zu bilden. Giffey sagte, sie hoffe auf konstruktive Gespräche. „Es geht um das Beste für unsere Stadt.“ Über die Gespräche am Freitag mit Grünen und Linken sagte Giffey, diese seien ebenfalls konstruktiv gewesen.

Berlin-Wahl - News vom 2. Oktober: SPD fordert hauptamtliche Wahlleitung

16.32 Uhr: Nach dem Bekanntwerden von immer mehr Unregelmäßigkeiten rund um die Wahlen am vergangenen Sonntag wächst der politische Druck, das Chaos zügig aufzuarbeiten und Konsequenzen zu ziehen. Zudem werden Stimmen laut, das Amt der Wahlleitung künftig zu stärken. „Ich glaube, dass das nicht mehr ehrenamtlich zu machen ist“, sagte der innenpolitische Sprecher der SPD, Tom Schreiber, am Sonnabend.

Landeswahlleiterin Petra Michaelis ist hauptamtlich beim Rechnungshof beschäftigt und organisiert die Wahlen bislang im Ehrenamt. Möglicherweise liege hier eine der Ursachen für die zahlreichen Wahlpannen am vergangenen Sonntag, vermutet Schreiber. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Berlin-Wahl - News vom 1. Oktober: Berliner Grüne wollen auch mit Linken und FDP sondieren

20 Uhr: Nach einem ersten Treffen mit dem Wahlsieger SPD am Freitag wollen die Berliner Grünen in der kommenden Woche nicht nur ein zweites Mal mit den Sozialdemokraten sprechen, sondern auch mit Linken und der FDP. Das teilte ein Sprecher am Abend mit.

Demnach ist zunächst am Montag ein Treffen von Grünen und Linken geplant. Beide bildeten bisher eine Koalition mit der SPD. Auch die FDP sei zu einem Treffen nächste Woche eingeladen worden, so der Sprecher. Hierfür stehe aber noch kein Termin fest.

Giffey und Jarasch mit Stoff für Farbenspiele

Foto: dpa

17.34 Uhr: Bei ihrem ersten Sondierungstreffen haben die Spitzenfrauen von SPD und Grünen in Berlin am Freitag im wahrsten Sinne des Wortes Stoff für Farbenspiele geliefert. Bei der Begrüßung trug Franziska Giffey von der SPD einen roten Mantel und Bettina Jarasch von den Grünen - klar - eine grüne Bluse. Dazu trug Jarasch eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Etwa ein Signal für ein Bündnis auch mit der CDU? Mitnichten. „Die Farbkombination ist ausschließlich dem persönlichen Modegeschmack von Frau Jarasch geschuldet“, hieß es aus ihrem Umfeld.

Um so manche Themen wird zwischen beiden Parteien sicherlich noch gerungen im weiteren Verlauf der Sondierungen. Bei der Verpflegung konnten die Grünen die SPD offenbar schon mal überzeugen: Laut Jarasch wurden Suppen und Kekse serviert. Was allerdings SPD-Partei- und Fraktionschef Raed Saleh wohl nicht sehr begeisterte. „Raed Saleh weiß jetzt, was die richtig leckeren Bio-Müsli-Riegel sind, weil ich ihn zwischendurch mal durchfüttern musste“, berichtete Jarasch.

Berliner SPD sondiert jetzt mit den Linken

16.24 Uhr: Nach einem Treffen mit den Grünen hat die Berliner SPD am Freitag ihre Sondierungsgespräche mit den Linken fortgesetzt. Vertreter beider Parteien trafen sich am Nachmittag in der SPD-Landesgeschäftsstelle, um auszuloten, welche Schnittmengen es für eine mögliche Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gibt.

Mit den Grünen hatten die designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und andere SPD-Vertreter fünfeinhalb Stunden geredet. In der kommenden Woche sollen die Gespräche zwischen beiden Seiten fortgesetzt werden, ein genauer Termin wurde noch nicht mitgeteilt.

Zuvor plant die SPD am Montag aber Sondierungsrunden mit der CDU und dann mit der FDP. Sie kann sich als Siegerin der Wahl zum Abgeordnetenhaus die Koalitionspartner aussuchen. Möglich sind verschiedene Dreierbündnisse: So könnte die SPD wie bisher mit Grünen und Linken koalieren, aber auch mit CDU und FDP oder mit Grünen und FDP.

Grüne Jarasch wertet Sondierungsgespräch mit SPD positiv

15.15 Uhr: Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hat das erste Sondierungsgespräch von SPD und Grünen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus positiv bewertet. Im Anschluss an das fünfstündige Treffen am Freitag sprach sie von einem konstruktiven Austausch. "Bei manchen Themen gab es auch Konfliktpunkte", sagte sie. "Wir haben sehr konstruktiv darüber gesprochen und lösungsorientiert. Und es hat sich gezeigt, es kann Lösungen geben. Ich sehe kein Thema, wo es keine Lösungen geben kann." Nächste Woche wollten sich beide Seiten erneut treffen.

Wahlchaos in Berlin hat erste personelle Konsequenzen

14.50 Uhr: Die Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen am Sonntag haben erste personelle Konsequenzen. Nach der erneuten Auszählung der Stimmen im Wahlkreis 6 in Charlottenburg-Wilmersdorf hat nicht die Sozialdemokratin Franziska Becker das Direktmandat gewonnen, sondern der Grünen-Politiker Alexander Kaas Elias. In der ersten Auszählung hatte Becker mit acht Stimmen in Führung gelegen. Nun wurden für Kaas-Elias 6399 Stimmen gezählt, für Becker 6376 Stimmen. Die Sozialdemokratin, die in der vergangenen Legislaturperiode als Vorsitzende des Hauptausschusses im Abgeordnetenhaus eine zentrale Rolle spielte, wird allerdings als erste auf der SPD-Bezirksliste wohl wieder ins Landesparlament einziehen. Für die Grünen-Fraktion ergibt sich aber eine Verschiebung. Weil Kaas Elias ein weiteres Direktmandat holte, kommt ein Platz weniger von der Landesliste zum Zuge. Damit ist der Energieexperte Stefan Taschner raus aus dem Parlament. Taschner ist in der Szene hoch angesehen und war Sprecher des Energie-Volksentscheides, der letztlich zur Rekommunalisierung des Berliner Stromnetzes führte.

Berliner Pannenwahl: Staatsrechtler bezweifelt Erfolg von Anfechtung

13.35 Uhr: Trotz der Wahlpannen in Berlin gibt der Kölner Staatsrechtler Markus Ogorek Einsprüchen nach jetzigem Stand wenig Chancen. „Wenn ich mich heute festlegen müsste, wäre meine Prognose, dass eine Wahlanfechtung trotz aller Fehler mangels Mandatsrelevanz keinen Erfolg haben dürfte“, sagte der Experte der „Heilbronner Stimme“. Mandatsrelevanz heißt, dass die Fehler Folgen für die Sitzverteilung hätten.

„Der Ablauf der Wahlen in Berlin war ganz sicher außerordentlich unglücklich“, sagte Ogorek in dem am Donnerstagabend online veröffentlichten Interview. Der Verfassungsgrundsatz der „allgemeinen Wahl“ bedeute, dass möglichst viele einfach ihr Kreuz machen könnten. Wenn Wahlvorstände Bürger wegen fehlender Stimmzettel nach Hause geschickt haben sollten, wäre das rechtswidrig, sagte der Experte unter Verweis auf andere Fachleute.

„Mir scheint aber, dass sich die Geschehnisse im Wesentlichen noch in einem Graubereich bewegen“, fügte Ogorek hinzu. „Denn die meisten Menschen, die über Stunden hinweg vor den Wahllokalen auszuharren bereit waren, konnten letztlich ihre Stimmen abgeben.“ Die Wahlhandlung sei erschwert, aber nicht verhindert worden. „Selbst wenn im Rahmen der Wahlprüfung Verstöße festgestellt würden, ginge damit nicht automatisch auch eine erfolgreiche Anfechtung der Wahlen insgesamt einher“, sagte Ogorek, der Direktor des Instituts für Öffentliches Recht und Verwaltungslehre an der Universität zu Köln ist.

Neuauszählung in Lederers Wahlkreis: Grüne wohl weiter vorn

12.44 Uhr: Nur 30 Stimmen trennten Linken-Spitzenkandidat Klaus Lederer und Oda Hassepaß von den Grünen im Wahlkreis Pankow 3. Bei einer Neuauszählung der Stimmen, die sich am Donnerstag von morgens bis in den Abend hinzog, gab es nach Morgenpost-Informationen wohl keine Verschiebungen. Demnach liegt Grünen-Kandidatin Oda Hassepaß weiterhin vorn. Das berichten Beobachter der Auszählung, die im Rathaus Pankow vor Ort waren. Ein offizielles Ergebnis wurde am Donnerstagabend von der Bezirkswahlleitung nicht genannt. Es soll erst am 11. Oktober bei der Sitzung des Pankower Kreiswahlausschusses verkündet werden.

Bundesregierung zu Wahlpannen: „Man kann bessere Werbung für sich machen“

12.40 Uhr: Nach den Unregelmäßigkeiten am Wahlsonntag in Berlin hat die Bundesregierung eine gründliche Untersuchung gefordert. „Es ist die Verantwortung der zuständigen Berliner Stellen und Verantwortlichen, das was geschehen ist, ganz klar aufzuarbeiten“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. „Man kann jeden Berliner Wähler und jede Berliner Wählerin verstehen, die sich am Sonntag gewundert haben, wie es in einzelnen Wahllokalen zuging, die sich zum Teil auch massiv geärgert haben, dass Stimmzettel fehlten und was alles noch berichtet worden ist.“

Dass sich daraus dringende Fragen ergäben, sei klar. Auf Nachfrage, ob die Ereignisse dem Ansehen Deutschlands schaden könnten, sagte Seibert: „Man kann bessere Werbung für sich machen.“

Parteichef Wegner führt CDU-Sondierungsteam

10.38 Uhr: Als letzte der infrage kommenden Parteien hat die Berliner CDU ihr Team für die Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung zusammengestellt. Angeführt wird es von Partei- und Fraktionschef Kai Wegner, der bei der Abgeordnetenhauswahl als CDU-Spitzenkandidat angetreten war.

Wie die CDU am Freitag weiter mitteilte, gehören außerdem CDU-Generalsekretär Stefan Evers, die beiden stellvertretenden Landesvorsitzenden Manja Schreiner und Frank Balzer sowie die Abgeordnete Cornelia Seibeld zum Team. Seibeld war in der zu Ende gehenden Legislaturperiode Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses und wurde von der CDU-Fraktion erneut für dieses Amt vorgeschlagen.

Die Sondierungsgespräche nach der Abgeordnetenhauswahl am Sonntag starteten am Freitagmorgen mit einem Treffen von SPD und Grünen. Am Mittwoch will dann die CDU mit der FDP sondieren.

SPD spricht mit den Grünen - Delegationen stellen sich Streikenden

9.17 Uhr: Begleitet von Protesten der streikenden Krankenhaus-Beschäftigten von Charité und Vivantes haben am Freitagmorgen die ersten Sondierungsgespräche zwischen SPD und Grünen begonnen. SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey sagte den Demonstranten zu, ihr Anliegen nach neuen Tarifverträgen für mehr Pflegepersonal und höheren Löhnen in den Vivantes-Servicetöchtern mit in den Sondierungen zu besprechen.

Giffey war mit ihrem Co-Landeschef Raed Saleh aus dem Kurt-Schumacher-Haus in Wedding herausgekommen, um mit den Streikenden zu sprechen. „Aber jetzt lassen Sie uns die Ruhe, damit wir verhandeln können“, sagte Giffey. „Genug gequatscht, handelt endlich“, rief ein Streikender.

Als die grüne Verhandlungsdelegation aus Spitzenkandidatin Bettina Jarasch und den Landesvorsitzenden Nina Stahr und Werner Graf zu Fuß eintrafen, wurden sie von den drei SPD-Landesvizes Iris Spranger, Ina Czyborra und Andreas Geisel begrüßt. Er rechne mit „guten, konstruktiven Gesprächen“, sagte der Innensenator.

Auch die Grünen gingen zu den Streikenden. „Ich habe immer dafür gestanden, dass das Land Berlin in die Mitverantwortung muss“, sagte Jarasch den Krankenhaus-Beschäftigten.

Gemeinsam stellten sich die Delegationen kurz zum Gruppenbild auf und verschwanden dann in der SPD-Zentrale. Fünf Stunden sind für die Gespräche mit den Grünen angesetzt, offizielle Statements sind danach nicht geplant. Um 16.30 Uhr erwarten die Sozialdemokraten dann die Linken zu Sondierungen. Am Montag soll es mit CDU und FDP weiter gehen.

Grünen-Co-Chef Graf erwartet Bündnis mit SPD und Linke

8.10 Uhr: Vor den ersten Sondierungsgesprächen sind die Berliner Grünen zuversichtlich, wieder eine Koalition mit den Sozialdemokraten und den Linken schließen zu können. „Wenn man die Wahlprogramme und die Parteiprogramme nebeneinanderlegt, dann sieht man: Die größten Schnittmengen sind zwischen Rot, Grün, Rot“, sagte der Co-Vorsitzende Werner Graf am Freitag im RBB-Inforadio. „Deshalb sind wir auch sehr optimistisch, dass wir da zusammenkommen.“

Graf, der den Grünen-Landesverband mit Nina Stahr anführt, rechnete damit, dass es wegen der Pannen bei der Wahl am Sonntag zu Einsprüchen von Wählern kommen wird. Neuwahlen erwartet er aber nicht. Deshalb müssten die Gespräche zur Bildung einer Koalition auch jetzt beginnen. „Ich glaube, wir können jetzt nicht Berlin einfach auf Hold setzen.“

Sondierungen starten: SPD spricht mit Grünen und Linken

6 Uhr: Am heutigen Freitag beginnen die ersten Sondierungsgespräche für eine neue Berliner Landesregierung. Die SPD als Wahlsiegerin hat Grüne und Linke in die Parteizentrale in das Kurt-Schumacher-Haus an der Müllerstraße in Wedding eingeladen. SPD-Verhandlungsführerin Franziska Giffey hat jeweils fünf Stunden dafür angesetzt, morgens kommen die Grünen, am Nachmittag die Linken.

Lesen Sie auch: Verhandler verraten, worauf bei Sondierungen zu achten ist

Am Montag folgen dann erste Gespräche mit CDU und FDP. Die Landesvorsitzenden Giffey und Raed Saleh gehen in „guter Stimmung“ in die Gespräche. Das machten beide Politiker nach der Wahl Salehs zum Fraktionsvorsitzenden deutlich. Kompass für die Gespräche sei das Wahlprogramm der SPD, sagte Giffey. Sie versicherte aber, ergebnisoffen in die Sondierung zu gehen. Sie fühle sich nicht unter Druck gesetzt, weil einige SPD-Kreisverbände eine Festlegung auf ein Bündnis mit Grünen und Linken fordern.

Grünen-Landeschef Werner Graf äußerte sich im Vorfeld zuversichtlich, das rot-rot-grüne Projekt für fünf Jahre fortzusetzen, diesmal allerdings als rot-grün-rotes Bündnis. Doch dafür müssten neben den Ressortzuständigkeiten weitere Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. So fordern die Grünen zum Beispiel eine City-Maut für Fahrten in die Innenstadt, die die SPD ablehnt. Auch bei der Frage nach dem Umgang mit dem Volksentscheid zur Enteignung großer Immobilienkonzerne bestehen unterschiedliche Auffassungen. Hier wird es in den Verhandlungen vor allem zwischen SPD und Linken haken.

Auch die CDU zeigte sich im Vorfeld zuversichtlich. Nach seiner Wahl zum Fraktionschef sagte Kai Wegner: „Wir sind bereit zu regieren.“ In Berlin müsse es einen „Neustart mit einer Koalition der Mitte“ geben.

Berlin-Wahl - News vom 30. September: Wahlleiter - Schulungen für Wahllokale sind mangelhaft

19.58 Uhr: Gibt es systematische Gründe für die vielen Pannen bei den Wahlen am Sonntag? Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Marcus Held (SPD) sagte der Berliner Morgenpost, viele Fehler wären vermeidbar gewesen, wenn die Schulungen für die Wahlleiter mehr Praxiswissen vermittelt hätten. Er wollte eigentlich selbst am Sonntag als Wahlleiter helfen, besuchte dafür zwei Schulungen im Henry-Ford-Bau, musste aber kurzfristig doch absagen, weil seine Kinder erkrankten.

„Die Schulungen vermitteln Theorie und was im Gesetz steht. Sie sind aber nicht praxisorientiert”, kritisiert er. Am Ende der Vorlesung hätten die Teilnehmer zwar gewusst, welche Corona-Maßnahmen gelten, aber keine Strategien an die Hand bekommen, wie man die Wahl intelligent organisiert und die Stimmzettel zügig auszählt.

Scharfe Kritik nach Wahlpannen reißt nicht ab

19.27 Uhr: Die Debatte um die Pannen am Wahlsonntag in Berlin geht weiter. „Das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der Demokratie hat in Berlin massiven Schaden genommen“, sagte der Berliner CDU-Generalsekretär Stefan Evers der „Welt“. Eine lückenlose Aufklärung der Fehler und Versäumnisse sei weiterhin zwingend. „Wir wollen und werden uns nicht damit abfinden, dass unter dem rot-rot-grünen Senat nicht einmal die Funktionsfähigkeit grundlegender demokratischer Abläufe gewährleistet ist.“ Ein politischer Neustart für Berlin sei dringender angezeigt denn je.

Die Satire-Partei Die Partei bereitet nach eigenen Angaben eine Wahlprüfungsbeschwerde vor. „Wir haben gerade einen - sehr guten - Anwalt damit beauftragt, wegen der besonderen Häufung schwerwiegender Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen in Berlin Wahlprüfungsbeschwerde einzulegen“, schrieb der Vorsitzende Martin Sonneborn bei Twitter.

Der „Welt“ sagte der Satiriker: „Die gehäufte Menge von schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten hat mit der vorbildlichen Demokratie, die wir anderen Ländern predigen, nichts mehr zu tun.“ Es gehe nicht um Manipulationen, sondern „um den ganz normalen Schlendrian der unfassbar provinziellen Berliner Verwaltung“, so Sonneborn. „Ich bin froh, dass Putin keine Wahlbeobachter nach Berlin geschickt hatte.“

Der Spitzenkandidat der Freien Wähler in Berlin, Marcel Luthe, will ebenfalls die Bundestagswahl und die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin überprüfen lassen. „Eine Wahlwiederholung erscheint mir unumgänglich“, sagte der frühere FDP-Politiker der Online-Ausgabe der Zeitschrift „Tichys Einblick“. Er werde eine fristgerechte Wahlüberprüfung beantragen. „Freiheit und Gleichheit der Wahl war für Tausende in Berlin durch massives Organisationsverschulden nicht garantiert“, sagte Luthe. „Ich wüsste nicht, dass es solche massiven Wahlbeeinträchtigungen in der Geschichte der Bundesrepublik je gegeben hätte.“

Giffey rechnet nicht mit kompletter Neuauflage der Wahlen

18.29 Uhr: Die designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) geht nicht davon aus, dass es nach den Pannen am Wahltag Neuwahlen in Berlin geben wird. „Ich glaube, dass jetzt sehr solide und vernünftig diese Dinge aufgearbeitet werden“, sagte Giffey dem Fernsehsender Welt. Wo Unklarheiten seien, werde nochmal nachgezählt. Nach ihrer Einschätzung wird es in den nächsten Tagen in allen der mehr als 2200 Wahllokalen Klarheit geben. „Natürlich muss aufgearbeitet werden, was da schief gegangen ist“, sagte Giffey nach Angaben des Senders vom Donnerstag. „Für die nächste Wahl müssen daraus Schlüsse und Konsequenzen gezogen werden, aber ich denke nicht, dass wir zu einer kompletten Neuauflage dieser Wahl kommen werden.“

Wegner fordert Aufarbeitung der Berliner Wahlpannen

17.56 Uhr: CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner fordert eine schonungslose Aufarbeitung der Berliner Wahlpannen vom vergangenen Sonntag. Ein derartiges Wahldesaster, „was es noch nie gab, was peinlich für Berlin ist“, dürfe sich niemals wiederholen, sagte Wegner kurz nach seiner Wahl zum CDU-Fraktionschef am Donnerstag. Es seien noch viele Fragen offen, die die Innenverwaltung beantworten müsse, sagte er. Am Wahlabend sei „das ganze Chaos der letzten fünf Jahre von Rot-Rot-Grün noch einmal deutlich geworden“. Landeswahlleiterin Petra Michaelis hatte am Mittwoch ihr Amt zur Verfügung gestellt. „Alles andere wäre auch ein schlechter Witz gewesen“, so Wegner.

Grüner verliert mit acht Stimmen Rückstand: Wilmersdorfer Wahlkreis wird neu ausgezählt

17.44 Uhr: Auf Antrag des Kreisvorstands der Grünen von Charlottenburg-Wilmersdorf werden am Freitag die Erststimmen zur Abgeordnetenhauswahl im Wahlkreis 6 (Alt-Wilmersdorf) neu ausgezählt. Dort unterlag nach dem ersten vorläufigen Endergebnis der Grünen-Bewerber Alexander Kaas Elias der SPD-Kandidatin Franziska Becker nur knapp. Beide errangen 26,5 Prozent, wobei auf Becker mit 6441 Stimmen gerade einmal acht mehr als auf ihren Herausforderer Kaas Elias entfielen. „Ich bin gespannt, wie es ausgehen wird“, sagte der Unterlegene der Berliner Morgenpost. „Entweder es wird was oder der Abstand wird deutlicher.“

Becker errang erstmals 2011 das Direktmandat mit 33,1 Prozent der Stimmen und konnte es 2016 mit glatt 30 Prozent verteidigen. Beide Male trat auch Kaas Elias gegen die SPD-Kandidatin an, unterlag jedoch stets und zog in die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) ein. Auch dieses Mal wäre ein Direktmandat der einzige Weg für den Grünen ins Abgeordnetenhaus, der auf der Landesliste seiner Partei auf dem aussichtslosen 50. Platz stand.

Die Neuauszählung des Wahlkreises ist öffentlich und soll zwischen 9 und 18 Uhr im Rathaus Charlottenburg an der Otto-Suhr-Allee stattfinden. Für die Wahlbezirke 610 und 618 sollen darüber hinaus außerdem die Zweitstimmen zur Abgeordnetenhauswahl sowie die Stimmen zur Bundestags- und BVV-Wahl sowie zum Volksentscheid neu ausgezählt werden. Ebenfalls für alle Abstimmungen soll das Ergebnis aus den Wahllokalen 322 und 524 sowie aus den Briefwahllokalen 2L, 2T, 5K und 5D ein zweites Mal ermittelt werden. Für die Wahlbezirke 305 und 5D kommen außerdem die Ergebnisse zur BVV-Wahl auf den Prüfstand.

Innenverwaltung: Wahlorgane müssen ihre Arbeit zu Ende bringen

17.42 Uhr: Die Berliner Innenverwaltung hält derzeit wenig von der Idee, die Pannen bei der Wahl am Sonntag von einem Expertengremium untersuchen zu lassen. „Wir wären alle gut beraten, wenn wir die zuständigen Wahlorgane jetzt erst einmal ihre Arbeit machen lassen würden“, sagte der Sprecher der Innenverwaltung, Martin Pallgen, am Donnerstag. „Diese prüfen gerade die Vorgänge und werden dann – so wie es die Landeswahlordnung vorsieht - zuerst in den Bezirkswahlausschüssen und danach im Landeswahlausschuss das amtliche Endergebnis feststellen“, sagte Pallgen.

Im Anschluss sei eine Fehleranalyse ganz sicher notwendig. „Dafür brauchen wir aber erst einmal eine Übersicht über die Fehler“, sagte Pallgen. Bislang seien sie nur in den Medien ein Thema. „Wir müssen aber verlässlich wissen, was genau an welchen Stellen schiefgelaufen ist. Deswegen haben wir die Bezirke und die Landeswahlleitung um entsprechende Stellungnahmen gebeten. Diese stehen noch aus.“

CDU-Fraktion wählt Parteichef Kai Wegner an die Spitze

16.28 Uhr: CDU-Landeschef Kai Wegner wurde am Donnerstag auch zum Vorsitzenden der Abgeordnetenhausfraktion gewählt. Von 29 Abgeordneten stimmten 24 für ihn, vier enthielten sich, es gab eine Nein-Stimme. Wegner erneuerte seinen Anspruch, in Berlin mit SPD und FDP eine Koalition einzugehen: „Wir sind bereit zu regieren“, sagte er. In Berlin müsse es einen „Neustart mit einer Koalition der Mitte“ geben. „Die SPD ist nicht für ein Weiter-So mit Rot-Rot-Grün gewählt worden."

Der CDU-Chef sagte, man werde auch separat mit der FDP Gemeinsamkeiten ausloten, werde aber erst nach den Sondierungen mit der SPD am Montag offiziell mit den Liberalen reden. Er warte auch, ob es eine Einladung von den Grünen gebe, sagte Wegner. Aber in der Sache sehe er keine Übereinstimmung mit den Grünen.

Reinickendorf: Rätsel um 150-prozentige Wahlbeteiligung bei Volksentscheid

16.25 Uhr: Wahl-Chaos auch in Reinickendorf: In drei Briefwahllokalen (121E, 124J und 126F) muss die zum Volksentscheid erfolgte Abstimmung nachgezählt werden, da hier der Anteil an ungültigen Stimmen auffällig hoch ist. Das teilte Bezirkswahlleiter Daniel Dreher am Donnerstag mit. Ursache sei wohl ein Übertragungsfehler. Dieser habe dazu geführt, dass in einem der drei Briefwahllokale die Wahlbeteiligung bei 150 Prozent gelegen habe. Für die Wahl zum Deutschen Bundestag werden im Briefwahllokal 124A die Erst- und Zweitstimmen nachgezählt. Dort habe es auffällig viele ungültige Stimmen gegeben.

Knappe Niederlage für Demirbüken-Wegner - Stimmen werden nachgezählt

16.23 Uhr: Emine Demirbüken-Wegner (CDU), die Bewerberin um den Wahlkreis 2 bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin, hat gegenüber dem Bezirkswahlleiter die Bitte um Nachzählung gestellt. Der führende Direktbewerber Herr Jörg Stroedter (SPD) hat 5.017 Erststimmen (26,7 Prozent) erreicht. Frau Emine Demirbüken-Wegner hat als erstunterlegene Bewerberin 4.975 Erstimmen erzielt. Der Unterschied beträgt somit 42 Erststimmen.

„Es gilt zunächst der Grundsatz, dass ein knappes Wahlergebnis per se keine ausreichende Begründung für eine Nachzählung darstellt.“, so Dreher weiter. Im Hinblick auf bereits angekündigte Nachzählungen bei knappen Wahlergebnissen in anderen Bezirken Berlins sowie den berlinweit bereits bekanntgewordenen Problemen und Fehlern bei der Durchführung der Wahlen seien diese als nachvollziehbare Begründungen heranzuziehen. „Deshalb habe ich entschieden, dass eine öffentliche Nachzählung für den betroffenen Wahlkreis für die Erststimmen am Freitag, auf dem Gelände (Raum 21 im Haus 2 und Badehaus) der Teichstraße 65, 13407 Berlin, in der Zeit von 9 bis 18 Uhr erfolgen wird“, so Dreher. Es könne derzeit keine belastbare Aussage über die tatsächlich benötigte Zeit für die Nachzählung der insgesamt 39 Urnen- und Briefwahllokale gegeben werden.

Wahlkreis von Linke-Spitzenkandidat Lederer neu ausgezählt - Ergebnis wurde nicht mitgeteilt

16.07 Uhr: Im Wahlkreis von Linke-Spitzenkandidat Klaus Lederer in Berlin-Pankow ist das ermittelte Erststimmenergebnis bei der Abgeordnetenhauswahl am Donnerstag neu ausgezählt worden. Ein Ergebnis der Neuauszählung wurde nicht mitgeteilt. Nach Auskunft von Bezirkswahlleiterin Christine Ruflett wird es erst vom Bezirkswahlausschuss bei seiner Sitzung am 11. Oktober bewertet. Vertreter der Linken hatten die Neuauszählung beantragt, weil Lederer im Wahlkreis Pankow 3 im Rennen um das Direktmandat nur denkbar knapp der Grünen-Kandidatin Oda Hassepaß unterlag. Laut vorläufigem Ergebnis gaben gerade einmal 30 Stimmen den Ausschlag für die Grüne. Hassepaß kam auf 6196 Erststimmen, Lederer auf 6166.

FDP-Landesvorsitzender: Berlin braucht den Politikwechsel

15.58 Uhr: Nach den Wahl-Pannen in Berlin twitterte Christoph Meyer, der Landesvorsitzende der FDP: "Die Stimmen von 13.120 Berlinern zur AGH-Wahl ungültig? Wasser auf die Mühlen von Demokratiefeinden. Berlin braucht den Politikwechsel. Ich freue mich daher umso mehr auf die Sondierungen mit den anderen demokratischen Parteien. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen."

Die SPD trifft sich am Montag zur Sondierung mit der FDP. Bei der Berliner FDP soll Landesvorsitzender Meyer Verhandlungsführer werden. Außerdem schicken die Liberalen FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja, die stellvertretende Landesvorsitzende Daniela Kluckert und den Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Paul Fresdorf, in die Sondierungsgespräche.

Raed Saleh zum Fraktionsvorsitzenden gewählt

16.03 Uhr: Berlins SPD-Chef Raed Saleh führt die neue Fraktion der Sozialdemokraten im Berliner Abgeordnetenhaus. Bei der Fraktionssitzung am Donnerstag wurde der 44-Jährige mit 91,4 Prozent in das Amt gewählt, wie ein Sprecher mitteilte. Für Saleh votierten 32 der anwesenden 35 Abgeordneten, gegen ihn 3. Saleh startet damit in seine dritte Legislaturperiode als Fraktionsvorsitzender. Seit 2011 hat er diesen Posten inne. Seit 2020 ist er gemeinsam mit der designierten Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey auch Parteichef.

Giffey sprach von einem „klaren Auftrag“ und einem „Vertrauensbeweis. „Das Ergebnis von 91,4 Prozent sei auch „eine Würdigung“ für die Arbeit Salehs als Fraktionschef während der letzten zehn Jahre. Saleh sagte zu, alles dafür tun zu wollen, dass es „den Menschen in Berlin gut geht“.

Bezirkswahlleitung rechtfertigt Schätzung von Ergebnissen

14.56 Uhr: Der Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat laut einem RBB-Bericht nach der Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung am Sonntag für mehrere Urnen- und Briefwahlbezirke identische vorläufige Wahlergebnisse gemeldet. Nach Angaben der Bezirkswahlleitung vom Donnerstag basierten sie auf Schätzungen, weil Ergebnisse nicht rechtzeitig vorlagen.

Die Wahlvorstände schickten ihre Ergebnisse an die Datenerfassung des Bezirks, erklärte die Bezirkswahlleitung. Bei allen Wahlen könne es zu Problemen etwa bei der Übermittlung kommen. Das habe nichts mit anderen Fragen zum Wahltag wie fehlenden Stimmzetteln oder Warteschlangen zu tun. „Scheitert eine Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Wahlvorstand, wird versucht, anhand der vorliegenden Wahlunterlagen das Ergebnis zu ermitteln“, hieß es. „Sollte diese Prüfung nicht zum Ziel führen, ist es erforderlich, eine Schätzung auf Basis des bis dahin Ermittelten abzugeben, damit die Landeswahlleitung ein vorläufiges Ergebnis feststellen kann.“

In der Mitteilung der Bezirkswahlleitung heißt es, in den Tagen nach der Wahl werde das Wahlergebnis anhand der Wahlunterlagen geprüft. „In dieser Phase befinden wir uns gerade.“ Die Prüfung soll den Angaben zufolge spätestens am Freitag abgeschlossen sein.

"Wir fühlten uns keineswegs überfordert“ - Pankows Wahlamtsleiter widerspricht Schuldzuweisungen

13.59 Uhr: Während die Neuauszählungen des Wahlkreises Pankow 3 andauern, äußert sich der Wahlamtsleiter Marc Albrecht zu den Pannen durch zu wenig Stimmzettel und den sehr langen Warteschlangen im Bezirk. Auch nach 18 Uhr wurden vielerorts noch Abstimmungen zugelassen. „Das könnte man als Problem sehen“, sagte Albrecht zu der Situation, ausgelöst durch wenige Wahlkabinen aufgrund von Corona-Abstandsregeln. Und durch die Vielzahl von Zetteln, zu denen Wähler am Sonntag Entscheidungen treffen mussten – „Es war klar, dass die Wahlhandlungen dadurch länger dauern.“

Jedem Hinweis zum Mangel von Wahlzetteln in Pankow gehe man genauestens nach und werde bis zum 10. Oktober Stellung beziehen. Maßgebend seien die Protokolle der Wahllokale zu bekannt gewordenen Fehlern und Problemmeldungen, die durch die Presse bekannt werden. Anschließend sei es Aufgabe der Landeswahlleitung oder der Gerichte, zu entscheiden, welche Konsequenzen sich aus den Fehlern ergeben.

„Wir fühlten uns keineswegs überfordert“, widerspricht Albrecht einer Einschätzung von Landeswahlleiterin Petra Michaelis, wonach genügend Wahlzettel da waren und die Bezirke die Lage nicht bewältigt hätten. Im Gegenteil habe man in Pankow spontan auftretende Probleme gut abgefedert. „Wir haben am Sonntag fast 100 Wahlkabinen nachgeliefert, um der Lage Herr werden.“ Auch sei es gelungen, „eine massive Absagewelle“ von Wahlhelfern zu kompensieren durch Ersatzkandidaten, die spontan einsprangen. „Wir sind uns der Verantwortung bewusst und werden uns nicht drücken, wenn Missstände feststehen“, betont der Amtsleiter.

Die Neuauszählung im Wahlkreis von Klaus Lederer hänge aber nicht mit den bekannten Problemen zusammen, sondern sei angesichts des knappen Ergebnisses mit 30 Stimmen Differenz „ganz natürlich“.

Buschkowsky: Möglich, dass Giffey nicht Regierende Bürgermeisterin wird

12.45 Uhr: Neuköllns Ex-Bürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) hält es für gut möglich, dass die SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey nicht Regierende Bürgermeisterin wird. In einem Interview mit dem Berliner Rundfunk 91.4 sagte er: „Ich habe in all den vergangenen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass Franziska Giffey und die SPD Berlin zwei völlig unterschiedliche Schuhe sind und dass Franziska Giffey der Stimmenfänger ist, der Eyecatcher, und dass es durchaus auch so eine Art Trojanisches Pferd sein kann."

Giffey sei in der SED sozialisiert worden, sie habe unter der SED gelitten. "Und dass die heute Bock hat, mit SED 2.0 zusammen zu regieren, das glaubt doch im Ernst keiner", so Buschkowsky. Weiter sagte er: "Das heißt, wenn man Franziska Giffey die Pistole auf die Brust setzt von der Partei, wir machen Rot-Rot-Grün so wie es war. Ob dir das passt oder nicht, dann bleiben ihr eigentlich nur zwei Wege. Entweder sie knickt ein, man sagt ihr ja eine gewisse Karrieregeilheit nach, oder sie macht auf Märtyrer und sagt 'Mit mir nicht. Ich habe es im Wahlkampf immer wieder den Wählern gesagt, wo mein Herz schlägt. Dann verzichte ich.'"

FDP-Bundespolitiker: Wahlverlauf in Berlin verhöhnt Demokratie

12.14 Uhr: FDP-Bundespolitiker haben Fehler und Pannen bei den Wahlen am Sonntag in Berlin ungewöhnlich scharf kritisiert. „Teilweise sind in Berlin fast 40 Prozent der Stimmen zur Abgeordnetenhauswahl ungültig. In einem Bezirk wurden jetzt geschätzte Wahlergebnisse veröffentlicht“, schrieb der wohnungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und FDP-Landeschef in Bayern, Daniel Föst, auf Twitter. „An seinem letzten Tag hat sich Rot-Rot-Grün nicht nur nochmal lächerlich gemacht, sondern sogar unsere Demokratie verhöhnt.“

„"Geschätzte Wahlergebnisse"? Die Integrität demokratischer Wahlen gefährden, aber einen Marathon durchziehen, um "weltoffen" daherzukommen. Mir fehlt inzwischen jedes Verständnis für die Wurstigkeit, mit der das in Berlin einfach hingenommen wird“, schrieb der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff.

Immer lauter werden nun Stimmen, die fragen, ob Teile der Wahlen in Berlin wiederholt werden müssen. Bis Anfang Oktober soll ein Pannenbericht vorliegen.

In Tempelhof-Schöneberg werden die Stimmen der Berlin-Wahl nachgezählt

11.27 Uhr: In Tempelhof-Schöneberg muss am Donnerstag neu ausgezählt werden. Laut einer Mitteilung des Bezirkswahlamtes kommt es zu Nachzählungen der Ergebnisse der Wahllokale „Eduard Bernoth“-Saal (07604), Gustav-Heinemann-Oberschule (07614) sowie Unfallkasse Berlin (07623). Gründe dafür können „Fehler bei der Auszählung der Stimmzettel durch den Wahlvorstand oder bei der Übertragung oder Übermittlung der Wahlergebnisse“ sein, heißt es auf der Internetseite des Bezirkswahlamts. Zu den konkreten Anlässen der Nachzählung war aus dem Bezirkswahlamt zunächst nichts zu erfahren.

Dem AfD-Fraktionsvorsitzenden Karsten Franck sind zudem etliche Wahllokale aufgefallen, bei denen es zu Ungereimtheiten gekommen sein soll. „In den Ergebnissen einiger Wahllokale sind mehr gültige Stimmen als Wahlberechtigte gezählt worden“, so Franck. Die Ergebnisse sind unter www.wahlen-berlin.de einsehbar. Um herauszufinden, wie viele Wahllokale davon betroffen sind und ob dies Auswirkungen auf das Ergebnis hat, kontrolliere man in Tempelhof-Schöneberg derzeit parteiübergreifend alle Wahlergebnisse, so Franck.

Wahlpannen in Neukölln: Stadtrat Liecke zählt nach - Avci greift in Wahllokal ein

11.21 Uhr: Der Neuköllner Bezirksstadtrat Falko Liecke (CDU) hat aufgrund der ihm bekannt gewordenen Ungereimtheiten die Protokolle der einzelnen Wahllokale angefordert und rechnet nach, ob die Anzahl der Stimmen zur Anzahl der Wähler passt – mit für ihn irritierendem Ergebnis. „Nach meinen Berechnungen fehlen in Neukölln insgesamt 477 Stimmen“, sagt Liecke. Und es gebe neun Stimmen zu viel. Er habe bei allen Wahllokalen die Anzahl der Wähler mit der Anzahl der gültigen Stimmen verglichen und die ungültigen Stimmen abgezogen.

So seien einem Wähler unter 18 Jahren im Wahllokal in der Schule am Fliederbusch Stimmzettel für Wahl zum Abgeordnetenhaus und zum Bundestag ausgehändigt wurden, so Liecke. Die Wahlhelfer hätten das Alter nicht kontrolliert, die Eltern des Jugendlichen machten diese jedoch auf den Fehler aufmerksam. Es sei zu befürchten, dass stundenlang die falschen Stimmzettel auch an unter 18-Jährige herausgegeben wurden. Zwar ist eine Teilnahme an den Wahlen zur Bezirksverordnetenversammlung (BVV) bereits ab 16 Jahren möglich, nicht jedoch an den Wahlen zum Abgeordnetenhaus oder zum Bundestag. Aus einem Wahllokal an der Wutzkyallee sei ihm bekannt, dass die Wähler und Wählerinnen etwa eineinhalbstunden keine Wahlscheine für die Abgeordnetenhauswahl erhalten haben sollen.

„Das Chaos bei der Wahl in ganz Berlin hat System und man findet gar keine Worte dafür“, so Liecke. Der CDU-Politiker fordert vom Senat, dass die Ungereimtheiten umfassend aufgeklärt werden: „Meine Vermutung ist, dass es hier zwingend eine gerichtliche Überprüfung geben muss.“

In einem Wahllokal in der Neuköllner Zürich-Grundschule sollen Sicherheitsbeamte versucht haben, eine Seniorin daran zu hindern, ihren Stimmzettel abzugeben, berichtet die Berliner Zeitung. Die CDU-Bezirkspolitikerin Nimet Avci beobachtete den Vorfall, als sie ihre Nichte zum Wahllokal begleitete. „Eine ältere Dame kam gegen 12 Uhr mit ihrem Rollator und den Briefwahlunterlagen. Sie wollte lieber persönlich wählen, weil sie Sorge hatte, dass ihre Stimme sonst nicht mehr rechtzeitig ankommen könnte“, sagt Avci der Berliner Morgenpost. Die Briefwahlunterlagen waren erst am Donnerstag vor der Wahl bei der Neuköllnerin eingetroffen. Das Sicherheitspersonal wollte die Frau wieder wegschicken. „Es ist eine ungeheure Unverschämtheit, dass sich Sicherheitspersonal einbildet, darüber bestimmen zu dürfen, wer wählen darf und wer nicht“, so Avci. Die Politikerin, die selbst schon Wahlvorstand war, sorgte daraufhin dafür, dass die Seniorin im Wahllokal ihre Stimme abgeben konnte.

Neuauszählung in Pankow hat begonnen

8.30 Uhr: Nur 30 Stimmen trennten Oda Hassepaß von den Grünen und Linken-Spitzenkandidat Klaus Lederer im Wahlkreis Pankow 3. Seit 8.30 Uhr läuft nun im Rathaus Pankow die Neuauszählung der Erststimmen. Eine Prozedur, die sich stundenlang hinziehen könnte. Pankows Wahlamtsleiter Marc Albrecht hat im größten Sitzungssaal des Rathauses die Aufsicht. Er will die erneute Zählung möglichst sorgfältig durchführen, um zu vermeiden, dass bei einem anderen Ergebnis womöglich die Grünen, die mit ihrer Kandidatin bislang als Gewinner gelten, Widerspruch einlegen. Besonderes Augenmerk bei der Neuauszählung liegt auf ungültigen Stimmen. Wenn unklare Ergebnissen auf Wahlzetteln vorliegen, stimmen die Wahlhelfer an den Zähltischen gemeinsam ab, ob ein Zettel für ungültig erklärt wird oder nicht.

Charlottenburg-Wilmersdorf veröffentlicht geschätzte Wahlergebnisse

8 Uhr: Nach der Bezirksverordneten-Wahl hat der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf für mehrere Wahllokale identische Wahlergebnisse gemeldet. Dem RBB sagte Bezirkswahlleiter Felix Lauckner, dass diese vorläufigen Zahlen geschätzt seien. Demnach wurden auf der Internetseite der Landeswahlleitung für 22 Wahlbezirke dieselben Stimmen angegeben, berichtet der Sender. " Das tatsächliche Wahlergebnis werde in den nächsten Tagen "nacherfasst", so Lauckner. In Einzelfällen sei eine händische oder maschinelle Schätzung auf der Grundlage des bis dahin erfassten Ergebnisses zulässig.

Berlin-Wahl - News vom 29. September:

Oliver Igel (SPD) verteidigt Bezirkswahlamt

18.36 Uhr: Treptow-Köpenicks amtierender Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) hat sich am Mittwoch zu den Wahlpannen geäußert. Er sagte, das Bezirkswahlamt habe die Umstände nicht zu vertreten. So habe die Landeswahlleitung Stimmzettel so versandt, dass sie erst eine Stunde vor Beginn der Briefwahl eintrafen. Die Kartons für die Wahl zur BVV Treptow-Köpenick hätten auch Stimmzettel für die BVV-Wahl in Marzahn-Hellersdorf enthalten. Auch die Erststimmen für die Wahl zum Abgeordnetenhaus seien nicht richtig sortiert gewesen.

Das Verfahren zum Versand der Briefwahlunterlagen über den Dienstleister PIN AG habe zudem eine digitale Nachverfolgung ausgeschlossen. „Einzelne Nachfragen ergaben Laufzeiten von über 14 Tagen. Teilweise sind die Unterlagen gar nicht zugestellt worden“, sagte Igel. Dies habe zu einem „teils unerträglichen Mehraufwand“ im Bezirksamt geführt. Bürgerinnen und Bürgern, die wegen fehlender Briefwahlunterlagen nicht wählen konnten, sei am Wahltag bis 14 Uhr noch ein Wahlschein ausgestellt worden. „Das Bezirkswahlamt hat alles unternommen, jedem das Wahlrecht einzuräumen“, sagte Igel.

Giffey nennt Rücktritt der Wahlleiterin „folgerichtig“

18.25 Uhr: In der Berliner Politik ist der angekündigte Rücktritt von Landeswahlleiterin Petra Michaelis mit Erleichterung zur Kenntnis genommen worden. „Ich halte diesen Schritt für folgerichtig“, sagte die designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD).

CDU-Generalsekretär Stefan Evers nannte den Schritt „überfällig“. „Das flächendeckende Organisationsversagen war beschämend und durfte nicht ohne Folgen bleiben“, erklärte er. „Das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der Demokratie hat in Berlin massiven Schaden genommen. Eine lückenlose Aufklärung der Fehler und Versäumnisse ist weiterhin zwingend.“

Die AfD sprach von einem konsequenten Schritt. Der noch amtierende rot-rot-grüne Senat könne sich nun allerdings nicht aus der Verantwortung stehlen.

„Das ist nicht gut für die Demokratie“, sagte der Grünen-Abgeordnete Benedikt Lux der dpa zu den Vorgängen rund um fehlende, falsche oder für ungültig erklärte Stimmzettel. „In einer Demokratie ist jede Stimme wichtig.“ Mit dem Rücktritt der Landeswahlleiterin sei es nicht getan. „Das alles muss in der Sache aufgeklärt werden.“

Reinhard Naumann - "Für mich und die SPD eine große Enttäuschung"

18.25 Uhr: Den Einzug in das Abgeordnetenhaus hat Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) knapp verpasst. "Die Nachricht war nicht nur für mich eine große Enttäuschung, sondern auch für die SPD in Charlottenburg-Wilmersdorf. Aufgrund des Zweitstimmenanteils im Bezirk haben wir nur Anspruch auf drei Abgeordnete. Glücklicherweise haben Florian Dörstelmann, Christian Hochgrebe und Franziska Becker in ihrem Wahlkreis das Mandat gewonnen – aber die Liste zieht dann nicht mehr. Und mit Listenplatz zwei bin ich nun nur auf einem Nachrückerplatz." Er habe sich einen Perspektivwechsel gewünscht, um seine Erfahrungen in der Kommunalpolitik im Abgeordnetenhaus einzubringen. Welche Zukunftspläne er nun hat, lesen Sie hier.

Fraktionen von SPD und CDU wählen am Donnerstag ihre Vorsitzenden

17.55 Uhr: Vier Tage nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus wählen die neuen Fraktionen von SPD und CDU am Donnerstag ihre Vorsitzenden. Beim Wahlsieger SPD soll den Posten Raed Saleh übernehmen - wie schon in den vergangenen zwei Legislaturperioden. Er ist gemeinsam mit der designierten Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey auch Berliner SPD-Vorsitzender. Bei der CDU will Spitzenkandidat und Parteichef Kai Wegner die Fraktion führen. Sie ist hinter SPD und Grünen die drittstärkste im Abgeordnetenhaus.

Im Falle einer Regierungsbeteiligung der CDU würde Wegner womöglich in den Senat wechseln. Noch ist allerdings unklar, mit wem die SPD über eine Koalition verhandeln will. Möglich sind verschiedene Dreierbündnisse. So könnte die SPD wie bisher mit Grünen und Linken koalieren, aber auch mit CDU und FDP oder Grünen und FDP. Am Freitag beginnen die Sondierungsgespräche.

Torsten Schneider - „Es war eine demokratische Wahl, ich muss damit professionell umgehen“

17.50 Uhr: So emotional ist es noch selten geworden in der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Als die scheidenden und die neuen Parlamentarier zusammenkamen, gab es stehende Ovationen und warme Worte für einen, der über zehn Jahre die sozialdemokratischen Volksvertreter als Parlamentarischer Geschäftsführer zusammen gehalten und als finanzpolitischer Sprecher der SPD auch inhaltlich wesentliche Impulse gesetzt hat.

Nun aber ist Torsten Schneider bei den Wahlen gescheitert. Seinen Pankower Wahlkreis 3 verlor der Jurist gegen die unbekannte Grünen-Politikerin Oda Hassepaß, die auch den linken Kultursenator Klaus Lederer knapp hinter sich ließ. Weil die SPD in Pankow aber auch drei Wahlkreise direkt gewann, zog Schneiders Platz eins auf der SPD-Bezirksliste nicht. Nach 15 Jahren ist für den 52-Jährigen Schluss im Abgeordnetenhaus. „Es war eine demokratische Wahl, ich muss damit professionell umgehen“, sagt Schneider nur knapp zu diesem Ergebnis. Warum Torsten Schneider der SPD-Fraktion fehlen wird, lesen Sie hier.

CDU-Fraktionschef Dregger sagt emotional Adieu

17.40 Uhr: Er gehört zu den prominenteren Abgeordneten, die in der neuen Legislatur nicht dabei sein werden: Burkard Dregger, der bisherige Vorsitzende der CDU-Fraktion. Seinen Wahlkreis in Reinickendorf hatte Dregger an die SPD-Politikerin Bettina König verloren und auch über die Liste zog der Experte für Innenpolitik nicht ins Landesparlament ein. Auf Facebook hat sich Dregger am Dienstagabend mit einem emotionalen Beitrag an Unterstützer und Reinickendorfer gewandt, Bilanz seiner Arbeit gezogen, aber auch einen Ausblick gegeben.

„Ich habe meine Arbeit in ,meinem’ Kiez genauso geliebt wie das Ringen um die besten Lösungen im Abgeordnetenhaus, auch meine Führungsaufgabe als Vorsitzender der CDU-Fraktion und Oppositionsführer“, schreibt Dregger dort. Er habe für eine neue Grundschule gestritten und mit Religionsgemeinschaften im Kiez rund um die Residenzstraße und den Schäfersee „mit viel Herzblut den Interreligiösen Dialog begründet und damit Brücken zu bauen versucht für bessere Nachbarschaft und Gemeinsinn in einem Kiez, dessen Bevölkerung sich beständig ändert und der eine Menge sozialen Sprengstoff zu bewältigen hat“.

Als weitere Beispiele nennt Dregger den Einsatz für Pflanzen und Tiere am Schäfersee gemeinsam mit einer Arbeitsgemeinschaft, oder den durchgesetzten Einbau eines Aktivkohlefilters in einer Müllverarbeitungsanlage, um Anwohner vor Geruchsbelästigungen zu schützen. Dass er nun sein Bürgerbüro schließen müsse „schmerze“, so Dregger, dennoch bleibe er dem Kiez treu: „Ich werde mit meinen Mitstreitern in der CDU am Schäfersee auch in Zukunft für unseren Kiez streiten“, beschließt er den Beitrag.

Hohe Zahl ungültiger Stimmen in 99 Wahlbezirken - Friedrichshain-Kreuzberg nimmt knappe in den Blick

17.20 Uhr: Einer Datenanalyse des RBB zufolge gibt es in 99 Berliner Wahlbezirken ungewöhnlich viele ungültige Stimmen. Betroffen seien dem Sender zufolge mindestens 13.120 Stimmen bei allen Wahlgängen, die im vorläufigen amtlichen Endergebnis als ungültig gezählt wurden. Für die Datenanalyse sei das amtliche vorläufige Wahlergebnis der 2254 Wahlbezirke ausgewertet und mit den Zahlen der letzten Wahlen verglichen worden.

Derart hohe Anteile ungültiger Stimmen in 99 Wahlbezirken würden auf systematische Fehler hinweisen, so der Sender. Laut RBB überprüft der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg derzeit, ob falsche Wahlzettel ausgegeben wurden. „Wir haben Fälle hier in Friedrichshain-Kreuzberg gehabt, dass für die Erststimme in einigen wenigen Wahllokalen aus einem anderen Wahlkreis Stimmzettel verwendet worden sind“, sagte der Bezirkswahlleiter von Friedrichshain-Kreuzberg, Rolfdieter Bohm. „Die sind unrettbar ungültig, da stehen ganz andere Namen drauf.“

Da müsse genau ausgezählt werden, wie groß der Abstand zwischen Erst- und Zweitplatziertem sei. „Wenn der Abstand kleiner ist als die Zahl der falschen Stimmzettel, dann müssen wir nachwählen“, sagte Bohm. Das betreffe aber nur den entsprechenden Wahlkreis. „Wenn der Abstand größer ist, war es zwar ein Wahlfehler, der nicht hätte passieren dürfen, der aber keine Auswirkungen auf das Ergebnis hat.“

Neben Pankow könnte es in Friedrichshain-Kreuzberg noch Konsequenzen geben: „Wir hatten auch zwei, drei Wahllokale, wo es große Unterschiede gab in der Anzahl der abgegebenen Zweitstimmen und der abgegebenen Erststimmen“, sagte Bohm. Das deute darauf hin, dass in einzelnen Wahllokalen die Stimmzettel für die Erststimmen ausgegangen seien. „Wenn das der Fall wäre, müssen wir diese Differenz auch hier berücksichtigen und schauen, ob die Auswirkungen haben kann“, erklärte Bohm.

In einem Wahlkreis betrage der Unterschied nur ungefähr ein Prozent. „Das ist der Wahlkreis 4, der an die Linken gegangen ist und wo für die Grünen Monika Herrmann kandidiert hatte, unsere bisherige Bezirksbürgermeisterin“, so der Bezirkswahlleiter. Herrmann kam hier auf 23,8, ihr Konkurrent Valgolio Damiano auf 24,7 Prozent.

„Da können ein paar hundert Stimmen schnell ein Prozent ausmachen“, sagte Bohm. „Und wenn Wählende nicht wählen konnten, weil es keine Stimmzettel gab, dann haben wir eine ähnliche Konstellation, als wenn es einen falschen Stimmzettel gab. Auch dann muss möglicherweise nachgewählt werden.“

Landeswahlleiterin Petra Michaelis tritt zurück

15.18 Uhr: Landeswahlleiterin Petra Michaelis hat die Verantwortung für die vielen Pannen am Wahlsonntag übernommen und stellt ihr Amt zur Verfügung. "Ich bitte den Senat von Berlin, mich nach den Sitzungen des Landeswahlausschusses am 11. und 14. Oktober 2021 unverzüglich abzuberufen und einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu bestimmen", hieß es in einer Mitteilung des Landeswahlamtes. Weitere Fragen würden nicht beantwortet. Michaelis war seit 2009 für die Organisation der Wahlen in Berlin zuständig. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Lederers Wahlkreis wird neu ausgezählt

14.30 Uhr: Nach einem Wahlkrimi im Pankower Wahlkreis 3 steht Linken-Spitzenkandidat Klaus Lederer als Verlierer da. Im Rennen um das Direktmandat für das Berliner Abgeordnetenhaus lag die Grünen-Kandidatin Oda Hassepaß ganz knapp vorne. Nur 0,1 Prozent, gerade einmal 30 Stimmen, trennten Lederer vom Sieg. Nun lässt das Bezirkswahlamt die Stimmen nochmals auszählen. Es sei ein entsprechender Antrag für eine weitere Zählung der Erststimmen für die Abgeordnetenhaus-Wahl eingegangen, hieß es von Bezirkswahlleiterin Christine Ruflett am Mittwoch. Sie stellte eine Neuauszählung für Donnerstag in Aussicht. Ein genauer Zeitpunkt war zunächst noch nicht klar. Mehr dazu lesen Sie hier.

AfD wählt Brinker zur Fraktionschefin

13.53 Uhr: Die AfD-Fraktion im neuen Berliner Abgeordnetenhaus wird von Kristin Brinker geführt. Die 49-Jährige erhielt bei ihrer Wahl am Mittwoch zwölf Ja-Stimmen, ein Abgeordneter enthielt sich, wie ein Fraktionssprecher mitteilte. Ronald Gläser wurde zum Parlamentarischen Geschäftsführer gewählt, Karsten Woldeit zum stellvertretenden Fraktionschef. Bei der Wahl am vergangenen Sonntag kam die AfD mit Spitzenkandidatin Brinker auf gerade mal 8,0 Prozent nach 14,2 Prozent vor fünf Jahren. Die Zahl ihrer Abgeordneten halbierte sich nahezu. Die Partei stellt damit weiterhin die fünftstärkste von sechs Fraktionen im Parlament.

Demonstranten in Prenzlauer Berg fordern Neuwahl

13.43 Uhr: Nach Bekanntwerden zahlreicher Pannen bei der Bundestags- und Berlin-Wahl am Sonntag fordern jetzt erste Bürger die Annullierung der Ergebnisse und eine sofortige Neuwahl. Wie die Morgenpost erfuhr, ist für Mittwochabend um 18 Uhr auf dem Helmholtzplatz eine Demonstration angemeldet, bei der Wähler aus Prenzlauer Berg diese Konsequenz fordern. Alle Details zur geplanten Demonstration lesen Sie hier.

Kritik wegen Wahlpannen - Rücktrittsforderung und Entschuldigung

11.30 Uhr: Drei Tage nach den Wahlen in Berlin mit Pannen und Problemen hält die Kritik an und der Druck auf die Landeswahlleiterin wächst. Ein Rechtsprofessor der Humboldt-Universität, der nach eigener Aussage als Wahlhelfer dabei war, sprach im Internet von organisatorischen Missständen und forderte ihren Rücktritt. Weitere Helfer meldeten sich am Dienstagabend in der RBB-Abendschau mit massiven Vorwürfen zu Wort. Alle Details zur Kritik an den Wahlen in Berlin lesen Sie hier.

10.43 Uhr: In der Führung der Berliner SPD ist der Ärger darüber groß, dass mehrere Kreisvorstände vor dem Auftakt der Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Koalition sich bereits eindeutig für ein rot-grün-rotes Bündnis ausgesprochen haben. Das sagte die stellvertretende Landesvorsitzende Iris Spranger am Mittwoch der Morgenpost. Es habe eine klaren Beschluss des Landesvorstandes gegeben, offen mit allen zu verhandeln, auch mit der CDU und der FDP, sagte die Kreisvorsitzende aus Marzahn-Hellersdorf.

Dennoch hatten die Kreisvorstände von Tempelhof-Schöneberg, Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf am Dienstag gleichlautende Resolutionen beschlossen, in denen sie eine deutliche Vorliebe für eine Koalition mit Grünen und Linken favorisieren und die fehlenden Gemeinsamkeiten mit der CDU betonen. Spranger macht dafür den noch amtierenden Regierenden Bürgermeister Michael Müller mitverantwortlich, der aus Tempelhof-Schöneberg kommt und in Charlottenburg-Wilmersdorf das Direktmandat für den Bundestag holte. "Michael Müller hätte das sofort stoppen müssen", sagte Spranger: "Das hat er nicht getan."

Müller selbst hätte sich sicherlich verbeten, von seinem Amtsvorgänger vor Verhandlungen über eine Regierungsbildung solche Ratschläge zu bekommen, so die Stellvertreterin der Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh. Die drei SPD-Kreise galten schon lange als Kritiker des Kurses von Saleh und Giffey, haben aber auf Landesparteitagen wegen ihrer vielen Mitglieder ein großes Gewicht.

Landesjugendring fordert Absenken des Wahlalters auf 16

10.27 Uhr: Nach Ansicht Berliner Jugendverbände sollte das Abgeordnetenhaus möglichst schnell ein Absenken des Wahlalters auf 16 Jahre beschließen. Die Parteien, die dafür seien - SPD, Grüne, Linke und FDP -, verfügten im neugewählten Landesparlament über die nötige Zweidrittelmehrheit, teilte der Landesjugendring Berlin am Mittwoch mit. Unabhängig davon, welche Koalition in Berlin eine Regierung bilden werde, stehe dem Wählen ab 16 auf Landesebene also nichts mehr im Weg.

„Jetzt sind wir fast am Ziel“, sagte die Vorsitzende des Landesjugendrings, Ramona Hinkelmann. „Seit über zehn Jahren fordern die 34 Berliner Jugendverbände echte, demokratische Beteiligung junger Menschen mit Hilfe von Wahlalter 16.“ Der nächste Schritt müsse nun schnell umgesetzt werden. Hinkelmann sprach sich dafür aus, das Alter für die Wahl zum Abgeordnetenhaus bereits bei der ersten Abstimmung des neu zusammengesetzten Parlaments zu beschließen. Die konstituierende Sitzung des Abgeordnetenhauses ist für den

4. November geplant.

Grünen-Landeschef sieht gute Basis für Rot-Grün-Rot

7.43 Uhr: Aus Sicht der Berliner Grünen gibt es für eine Fortsetzung der bisherigen Regierungskoalition eine gute Basis. „Wir haben fünf Jahre lang eine stabile Mehrheit gehabt, und es besteht weiter eine stabile Mehrheit. Wir haben miteinander gerungen und viele gute Dinge auf den Weg gebracht“, sagte der Grünen-Landesvorsitzende Werner Graf. „Das ist eine Basis, auf der wir aufbauen können. Der bestehende Koalitionsvertrag bietet dafür eine gute Grundlage.“ Graf gehört zum Sondierungsteam der Grünen, das sich am Freitag zum ersten Mal mit der SPD treffen will.

„Wir haben in den vergangenen fünf Jahren auch sehr gut mit den Linken zusammengearbeitet“, sagte Graf. „Natürlich ist eine Dreier-Konstellation immer herausfordernd. Beim Volksentscheid gilt der Wählerwillen, und man wird ausloten müssen, wie wir damit umgehen.“ Graf wies darauf hin, dass die Grünen allerdings anders als die Linken für ein breites Bündnis für faire Mieten plädierten statt für die Enteignung großer Immobilienkonzerne. „Ich finde das einen guten Weg. Alles weitere werden wir jetzt mit den anderen Parteien besprechen.“

Das ganze Interview mit Werner Graf lesen Sie hier: „Wir haben fünf Jahre lang eine stabile Mehrheit gehabt“

Saleh zweifelt an der Umsetzbarkeit des Volksentscheids

6.44 Uhr: Der Berliner SPD-Fraktionschef Raed Saleh bezweifelt, dass der erfolgreiche Volksentscheid über die Enteignung großer Wohnungsunternehmen tatsächlich umgesetzt werden kann. Im RBB verwies Saleh auf zahlreiche Gutachten. Man werde aber respektvoll mit dem Wählervotum umgehen und genau prüfen, ob ein Gesetz rechtlich möglich ist.

Berlin-Wahl - News vom 28. September: Landeswahlleiterin entschuldigt sich bei Wählern

20.16 Uhr: Landeswahlleiterin Petra Michaelis hat in der RBB-„Abendschau“ am Dienstagabend ihr Bedauern zu den Wahlpannen ausgedrückt. Sie verwies aber darauf, dass die Bezirkswahlleitungen für die Durchführung der Wahlen auf Bezirksebene verantwortlich seien. Auf die Frage, wer es „verbockt“ habe, sagte sie: „Es kommt einiges zusammen.“ Schuldzuweisungen wolle sie nicht machen, die Bezirkswahlämter seien „heillos überlastet“. Sie wolle sich ausdrücklich bei den Wählern und Wählerinnen entschuldigen, die von Warteschlangen oder von falsch ausgegebenen Stimmzetteln betroffen gewesen seien. Dass die Liste mit den neuen Namen für das Abgeordnetenhaus so lange gedauert hat, begründete sie mit dem erst spät vorliegenden vorläufigen Ergebnis der Berlin-Wahl und den Kontrollen danach.

Wir starten ein neues Newsblog zur Berlin-Wahl

6.30 Uhr: Alle bisherigen Nachrichten zur Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses und zum Enteignungs-Volksentscheid finden sie in unserem vorangegangenen Newsblog.

