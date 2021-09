Sondierungen: FDP-Vorsitzender Meyer wird Verhandlungsführer

Berlin. Die Berliner FDP hat ihr Team für die Sondierungsgespräche nach der Abgeordnetenhauswahl zusammengestellt. Der Landesausschuss der Liberalen hat entschieden, dass Landesvorsitzender Christoph Meyer Verhandlungsführer werden soll, wie die Partei am Dienstagabend mitteilte. Außerdem gehören der FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja, die stellvertretende Landesvorsitzende Daniela Kluckert und der Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus Paul Fresdorf dazu.

Das Team sei beauftragt, Sondierungsgespräche mit SPD, CDU und Grünen zu führen. Das erste Gespräch finde auf Einladung der SPD zu Beginn der nächsten Woche statt. Meyer sagte, die FDP sei bereit, mit der SPD über die entscheidende Frage zu sprechen, ob sie einen Neustart der Senatspolitik wagen wolle - so wie sie es vor der Wahl vermittelt habe.

FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja hat sich am Dienstag offen für mehrere Koalitionsmodelle gezeigt. "Wir streben eine Koalition der Mitte an, und über die muss unsere Partei jetzt verhandeln", sagte er. "Wenn alle Partner einer möglichen Koalition am Ende bereit sind, sich in der Mitte zu treffen und sich auf einen wirklichen Neustart in der Landespolitik einigen können, steht einer Koalition, egal wie sie am Ende heißt, nichts im Weg."

© dpa-infocom, dpa:210928-99-403338/2