So bunt gemischt ist das Berliner Abgeordnetenhaus

Eine 21-jährige Studentin, ein ehemaliger Musical-Star und ein Mathematiker: So setzt sich das neue Abgeordnetenhaus in Berlin zusammen.

Berlin. Sie hat ungewöhnlich lange auf sich warten lassen, nun hat die Landeswahlleitung sie endlich veröffentlicht: Die Liste, wer in das Berliner Abgeordnetenhaus einzieht. Erst zwei Tage nach der Wahl hat die Landeswahlleitung die personelle Zusammensetzung des Parlaments auf ihrer Website herausgebracht.

Darin sind seit Dienstag 16 Uhr neben den Politikern, die die 78 Direktmandate in den Wahlkreisen eroberten und schon seit Montag bekannt waren, auch die übrigen 69 Abgeordneten aufgeführt. Diese zogen über Landes- und Bezirkslisten der Parteien in das Parlament ein, das insgesamt 147 Parlamentarier umfasst.

Burkhard Dregger zieht nicht ins Abgeordnetenparlament ein

Eine große Überraschung der Liste ist: Der bisherige CDU-Fraktionschef, Burkhard Dregger, hat den Sprung ins Parlament nicht geschafft. Der Anwalt und Experte für Innenpolitik hat in seinem Wahlkreis in Berlin-Reinickendorf verloren, er bekam nur 23,8 Prozent der Erststimmen und konnte sich somit nicht gegen SPD-Kandidatin Bettina König durchsetzen. Sie erhielt 27,2 Prozent.

Auch Monika Herrmann, die seit 2013 Bezirksbürgermeisterin in Friedrichshain-Kreuzberg war, schaffte es nicht ins Abgeordnetenhaus. Eigentlich wollte sie über die Landesliste der Grünen einen Sitz bekommen.

Klara Schedlich: Das jüngste Mitglied des Parlaments ist erst 21 Jahre alt

Das jüngste Mitglied des Abgeordnetenhauses ist die Grünen-Politikerin Klara Schedlich. Sie ist erst 21 Jahre alt und studiert an der TU Berlin Maschinenbau. Auf ihrer Website schreibt sie, dass sie sich für die junge Generation einsetzen will. Sie will für eine „feministische und konsequente Verkehrswende“ kämpfen. „Die Stadt wurde für Autos gebaut. Holen wir uns nun den öffentlichen Raum zurück, verteilen ihn gerecht und machen Berlin zu einer Stadt für Menschen“, schreibt sie weiter.

Kurt Wansner von der CDU ist der älteste Abgeordnete in der Volksvertretung. Er wird dieses Jahr noch seinen 74. Geburtstag feiern. Der Christdemokrat ist schon seit 1995 Mitglied des Parlaments. Er ist im Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg angetreten und hat es über die Liste ins Abgeordnetenhaus geschafft. Sein Ziel: Im Görlitzer Park und am Kottbusser Tor Polizeiwachen aufbauen, um dort die Sicherheit zu erhöhen.

„Die Anwohner und Besucher unseres Bezirkes haben es verdient, dass sie sicher durch den Park oder die U-Bahnhöfe im Bezirk laufen können, ohne sich Sorgen zu müssen, dass sie in eine prekäre Situation geraten“, sagt er. Außerdem fordert er, Drogendealer im Görlitzer Park härter zu bestrafen. Gegebenenfalls muss man sie laut Wansner abschieben.

Im Abgeordnetenhaus sitzen nun auch ein Mathematiker und eine Tanzlehrerin

Bei den Berufen der neu ins Parlament gewählten Abgeordneten fällt auf: Viele von ihnen waren bereits in der vergangenen Legislaturperiode Mitglieder des Abgeordnetenhauses, arbeiteten zuvor in der Verwaltung oder als Juristen. André Schulze tanzt da aus der Reihe: Er hat ein Diplom in Mathematik. Der Grünen-Politiker hat zuvor in der Sozialversicherung im Bereich Finanzierung sozialer Sicherungssysteme gearbeitet. Aber auch er ist kein politischer Neuling, er war zuletzt stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung Neukölln.

Auch Dunja Wolff saß als Kommunalpolitikerin der SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung von Treptow-Köpenick. Doch von Beruf ist sie Tanzpädagogin. Sie hat laut ihrer Website Stars wie Howard Carpendale vor Auftritten auf der Bühne trainiert. Und sie war ein Musical-Star: 1989 spielte sie in Hamburg unter ihrem Mädchennamen Dunja Siehl in „Cats“ die Weiße Katze – ihre bisher bekannteste Rolle. Das Musical zählt zu den erfolgreichsten Shows aller Zeiten.

Senat sieht keinen Anlass für Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl

Am Wahltag kam es in Berlin zu zahllosen Pannen. Trotzdem sieht der Senat bisher keinen Anlass für eine Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl. „Aus dem, was dem Senat bisher bekannt ist, ergeben sich noch keine Anhaltspunkte dafür, dass so schwerwiegende Fehler da sind, dass eine Wahlwiederholung unmittelbar bevorsteht“, sagte Christian Gaebler (SPD), Chef der Senatskanzlei, am Dienstag nach der Senatssitzung, bei der über das Thema beraten wurde. „Wir sollten in Ruhe abwarten, bis das analysiert ist.“

Gaebler räumte ein, dass es am Wahlsonntag Pannen gab. Die Organisation vor Ort sei an der einen oder anderen Stelle offensichtlich an Grenzen gekommen. „Das muss ausgewertet werden. Da war sich der Senat heute auch einig“, sagte er. „Das wird von der Landeswahlleiterin und den Bezirkswahlleitern und -leiterinnen aufzuarbeiten sein.“ Wenn dieser Bericht vorliegt, werde der Senat sehen, wo in Zukunft bei Wahlen noch mehr Unterstützung erforderlich sei.

Am Sonntag hatten sich vor vielen Wahllokalen lange Schlangen gebildet. Zum Teil warteten Wählerinnen und Wähler in Berlin noch weit nach 18 Uhr darauf, ihre Kreuze machen zu können. In manchen Wahllokalen fehlten Stimmzettel. Der Bundeswahlleiter forderte einen Bericht zu den Wahlpannen von der Landeswahlleitung an.