Emotionaler Aufruf: BVG und Charité werben für Organspenden

Am 29. September ist Weltherztag. BVG und Charité wollen in Berlin deshalb in einer gemeinsamen Aktion für Organspenden mobilisieren.

Berlin. Die Zahlen sind eindrucksvoll: Mehr als 9.000 Menschen haben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nach im vergangenen Jahr in Deutschland auf ein Spenderorgan gewartet. Demgegenüber standen rund 3.000 Organe von gut 900 Spendern, die transplantiert wurden. Weil die Wartezeiten oft lang sind, sterben immer wieder Menschen, noch bevor ein passendes Organ gefunden wird – der Statistik zufolge drei am Tag. Um für das Thema mehr Bewusstsein zu schaffen und Berlinerinnen und Berliner zu mobilisieren, organisieren Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und Charité nun eine gemeinsame Aktion.

Anlass ist der Weltherztag, der jährlich am 29. September – also an diesem Mittwoch – stattfindet. Drei Millionen Fahrgäste wurden vor der Pandemie bei der BVG täglich gezählt. Möglichst viele von ihnen sollen morgen mit einer emotionalen Video- und Audiobotschaft erreicht werden. In Bussen und Bahnen sowie an Bahnhöfen soll es am Mittwoch Lautsprecherdurchsagen geben, im „Berliner Fenster“ wird zudem ein kurzer Film mit Untertiteln gezeigt. Zu sehen und zu hören ist darin Darlene, eine junge Frau, der selbst ein Herz transplantiert wurde.

500.000 Organspendeausweise im BVG-Design

Sie spricht über die Erfahrung und appelliert an die Menschen: „Fast euch ein Herz, damit andere Herzen weiterschlagen können.“ Die Durchsagen soll es zur Hauptverkehrszeit und mehrfach am Tag geben. Zugleich startet die Ausgabe von Organspendeausweisen im BVG-Design. Insgesamt sind es dem Unternehmen zufolge bis zu 500.000, die überall dort zu finden sind, wo es sonst das Kundenmagazin der BVG gibt, also in den Fahrzeugen selbst, aber auch an Bahnhöfen oder in Kundenzentren.

Wie Kai-Uwe Eckardt, Direktor der Medizinischen Klinik der Charité mit Schwerpunkt Nephrologie und internistische Intensivmedizin, sagte, sei in keinem anderen Land in Europa die Organspenderate so niedrig wie in Deutschland. Hier kommen gut zehn Organspender auf eine Million Einwohner. Führend dagegen sei Spanien mit 38 Organspendern. Er habe täglich mit Patientinnen und Patienten zu tun, die aufgrund eines Organversagens eine Transplantation benötigen, so Eckardt. „Es kann jedem Menschen passieren, dass er von heute auf morgen an Organversagen leidet.“ Als Mediziner werbe er deshalb dafür, dass sich alle mit dem Thema Organspende beschäftigen und sich im zweiten Schritt natürlich möglichst dafür entscheiden.

Sich für Organspenden stark zu machen, sei eine „Herzensangelegenheit“ für die BVG, sagte Christine Wolburg, Bereichsleiterin Vertrieb und Marketing bei dem Verkehrsunternehmen. „Wir wollen gemeinsam mit der Charité und unserer Aktion ,Herzstillstand’ etwas bewegen und für das Thema sensibilisieren.“ Zur Aktion gibt es ab dem Aktionsstart am Mittwochmorgen auch eine Internetseite, auf der es die Organspendeausweise der BVG auch langfristig zum Ausdrucken gibt.