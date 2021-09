Kriminalität Maskierter Mann überfällt Tankstelle in Neuhardenberg

Neuhardenberg/Frankfurt/Oder. Ein Unbekannter hat in Neuhardenberg (Märkisch-Oderland) eine Tankstelle überfallen. Wie die Polizei in Frankfurt/Oder mitteilte, hatte der maskierte, dunkel gekleidete Mann am Mittwochmorgen eine Mitarbeiterin mit dem Messer bedroht, als sie bei Arbeitsbeginn die Tanksäulen kontrollierte. Er fesselte die 47-Jährige im Geschäftsraum auf einen Stuhl, nahm sich Zigaretten und Bargeld und flüchtete. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Sie konnte sich von den Fesseln selbst befreien und rief die Polizei.

© dpa-infocom, dpa:210928-99-389288/3

