Nahverkehr in Berlin S-Bahn Berlin: Bei diesen Linien kommt es zu Einschränkungen

Berlin. Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen sich erneut auf Bauarbeiten einstellen. Von diesem Freitag an bis kommenden Mittwoch kommt es auf den Linien S5, S7 und S75 zu Einschränkungen. Während der Bauarbeiten fahren auf dem Abschnitt zwischen Nöldnerplatz und Friedrichsfelde Ost keine S-Bahnen. Es wird ein Schienersatzvekehr (SEV) mit Bussen eingerichtet.

Die Bauarbeiten starten am Freitagabend, 1. Oktober, 22 Uhr, und sollen in der Nacht zu Mittwoch, 6. Oktober, 1.30 Uhr, enden. Fahrgäste werden gebeten, vor Fahrantritt die Fahrplanauskunft zu nutzen.

Grund für die Einschränkungen sind laut S-Bahn Bauarbeiten im Bahnhof Lichtenberg. Arbeiten an der Kabelanlage der Leit- und Sicherungstechnik werden in dem Zeitraum beendet. Dafür müssen beispielsweise alle Anlagenteile noch einmal geprüft und abgenommen werden. Außerdem müssen alte Technikteile und alte Kabel zurückgebaut und nicht mehr benötigte Isolierstöße in den Gleisen ausgebaut werden.

S-Bahn-Linien S5, S7 und S75 gesperrt - das ist der Ersatzverkehr mit Bussen:

S-Bahnhof Ostkreuz, Ersatzhaltestelle an der Hauptstraße, Höhe Wasserturm

S-Bahnhof Rummelsburg, Ersatzhaltestelle an der Hauptstraße

S-Bahnhof Nöldnerplatz, Ersatzhaltestelle an der Schlichtallee

S-Bahnhof Lichtenberg, Ersatzhaltestelle an der Weitlingstraße

Friedrichsfelde Ost, Ersatzhaltestelle an der Seddiner Straße

S-Bahn Berlin: Die Einschränkungen auf den Linien S5, S7 und S75 im Überblick

S5 Mahlsdorf <> Friedrichsfelde Ost / Ostkreuz <> Ostbahnhof: Zugverkehr verändert: Die Züge fahren zwischen Strausberg und Friedrichsfelde Ost sowie zwischen Ostkreuz und Westkreuz; 10-Minutentakt: zwischen Hoppegarten/Mahlsdorf und Friedrichsfelde Ost sowie zwischen Ostkreuz und Ostbahnhof. Die Verstärkerzüge beginnen und enden Samstag und Sonntag in Karlshorst sowie Montag und Dienstag in Friedrichshagen. Die zusätzlichen Verstärkerzüge Montag - Freitag in der Hauptverkehrszeit (Mahlsdorf <> Ostbahnhof) fahren nicht.

Zugverkehr verändert: Die Züge fahren zwischen Strausberg und Friedrichsfelde Ost sowie zwischen Ostkreuz und Westkreuz; 10-Minutentakt: zwischen Hoppegarten/Mahlsdorf und Friedrichsfelde Ost sowie zwischen Ostkreuz und Ostbahnhof. Die Verstärkerzüge beginnen und enden Samstag und Sonntag in Karlshorst sowie Montag und Dienstag in Friedrichshagen. Die zusätzlichen Verstärkerzüge Montag - Freitag in der Hauptverkehrszeit (Mahlsdorf <> Ostbahnhof) fahren nicht. S5, S7, S75 Friedrichsfelde Ost <> Ostkreuz: Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Friedrichsfelde Ost und Ostkreuz.

Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Friedrichsfelde Ost und Ostkreuz. S75 Wartenberg <> Friedrichsfelde Ost: Zugverkehr nur im 20-Minutentakt zwischen Wartenberg und Friedrichsfelde Ost. Fahrzeitänderung: Die Züge fahren von Wartenberg bis Friedrichsfelde Ost 10 Minuten später, im Abendverkehr von Friedrichsfelde Ost bis Springpfuhl 2 Minuten früher.

Zugverkehr nur im 20-Minutentakt zwischen Wartenberg und Friedrichsfelde Ost. Fahrzeitänderung: Die Züge fahren von Wartenberg bis Friedrichsfelde Ost 10 Minuten später, im Abendverkehr von Friedrichsfelde Ost bis Springpfuhl 2 Minuten früher. S75 Ostkreuz <> Warschauer Straße: kein Zugverkehr zwischen Ostkreuz und Warschauer Straße. Fahrgäste nutzen bitte zwischen Ostkreuz und Warschauer Straße die Züge der Linien S3, S5 und S7. kein Zugverkehr zwischen Ostkreuz und Warschauer Straße.

kein Zugverkehr zwischen Ostkreuz und Warschauer Straße. Fahrgäste nutzen bitte zwischen Ostkreuz und Warschauer Straße die Züge der Linien S3, S5 und S7. kein Zugverkehr zwischen Ostkreuz und Warschauer Straße. S5, S7 Ostkreuz: Gleisänderung: In Ostkreuz fährt die S5 nach Westkreuz (Ostkreuz ab 18, 38, 58) von Gleis 4, Bahnsteig stadtauswärts; fährt die S7 nach Nöldnerplatz von Gleis 5, Bahnsteig stadteinwärts.

Gleisänderung: In Ostkreuz fährt die S5 nach Westkreuz (Ostkreuz ab 18, 38, 58) von Gleis 4, Bahnsteig stadtauswärts; fährt die S7 nach Nöldnerplatz von Gleis 5, Bahnsteig stadteinwärts. S3 Friedrichshagen <> Ostbahnhof: Zugverkehr verändert: Die Züge der S3 Express fahren nicht am 04.10. (Mo) und 05.10. (Di), bitte benutzen Sie die Verstärkerzüge der S5 mit Halt auf allen Unterwegsbahnhöfen. Die der S3 fahren am 04.10. (Mo) und 05.10. (Di) während der Hauptverkehrszeiten von Erkner bis Köpenick 1 Minute früher sowie in der Gegenrichtung von Friedrichshagen bis Erkner 1 Minute später.