Michael Müller verleiht den Landesorden

Berlin. Es ist eine der höchsten Auszeichnungen, die Berlin zu vergeben hat. Mit dem Verdienstorden würdigt der Senat herausragende Leistungen um das Land. Am kommenden Freitag verleiht Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister, den Berlin-Orden an zehn Bürgerinnen und Bürger. „Mit der Verleihung des Berliner Landesordens zeichnen wir Menschen aus, die sich um unsere Stadt verdient gemacht haben – auf ihre eigene, besondere und engagierte Weise. Es ist mir eine große Freude, diese Persönlichkeiten heute − am Jahrestag des Inkrafttretens der Berliner Verfassung − zu ehren und ihnen damit unseren Dank zum Ausdruck zu bringen“, so Müller. Wer ausgezeichnet werden soll:

Gerlinde Bendzuck

Sie setzt sich seit mehr als sieben Jahren ehrenamtlich als Vorsitzende der Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin für eine inklusive Stadtgesellschaft ein. Zudem engagiert sich Bendzuck für das Patienten-Empowerment im Bereich Digital Health, ist Mitglied im Fachgremium Pflege 4.0 der Berliner Gesundheitsverwaltung, Vorstandsmitglied der Deutschen Rheuma-Liga Bundesverband und Mitglied im Verbandsrat des Paritätischen Gesamtverbandes sowie im Vorbereitungsteam des Berliner Behindertenparlaments.

Michael Cramer

Der Politiker Michael Cramer (Grüne) setzte sich als Abgeordneter intensiv für die finanzielle und gestalterische Konzipierung des Mauerwegs ein und hat damit die Spaltung der Hauptstadt für alle Berliner und auch Besucher dieser Stadt „erfahrbar“ gemacht. Zudem hat Cramer mit seinen geführten Touren einen großen Beitrag zur Aufklärung mit der Teilung Berlins geleistet.

Liv Lisa Fries

Die Berliner Schauspielerin hat dazu beigetragen die Popularität der Hauptstadt international zu steigern, indem sie in der Rolle der Charlotte Ritter in der Serie „Babylon Berlin“ das Bild einer selbstbewussten, engagierten und mutigen „Berliner Pflanze“ verbreitete. Zudem nutzte sie ihr Ansehen, um Berlin in eine moderne Zukunft zu führen, indem sie etwa mit eigenen Lösungsvorschlägen für die Verkehrsgestaltung in Berlin und den Klimaschutz kämpfte.

Ute Hiller

Sie engagiert sich seit vielen Jahren für die Eindämmung des HIV-Virus. Als Geschäftsführerin im Berliner Aids-Hilfe Verein hat sie eine konstruktive Neuaufstellung der Berliner Aids-Hilfe angestoßen und aktiv umgesetzt und hat sich dafür eingesetzt, dass die Stadt Berlin sich zu besonderen Anstrengungen in der HIV/Aids-Prävention verpflichtete.

Gerhard Kämpfe

Festival-Veranstalter Gerhard Kämpfe trägt seit mehr als 25 Jahren zur Bereicherung der Berliner Kulturlandschaft bei, indem er unter anderem mit dem Classic Open Air auf dem Gendarmenmarkt oder der Pyronale auf dem Maifeld am Olympiastadion zu einem vielfältigen Angebot kultureller Veranstaltungen in Berlin beiträgt. Zudem trägt er als Intendant der Jüdischen Kulturtage in Berlin zur interkulturellen und interreligiösen Verständigung bei.

Wolfgang Kohlhaase

In seinen Werken setzte der Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase die Stadt Berlin auf besondere Weise in Szene. Ob als geteilte Stadt, „Stadt des Friedens“, wiedervereint oder auf dem Weg zur Metropole, ist Berlin immer unverwechselbar der Schauplatz, auf dem sich seine Figuren entwickeln.

Dagmar Reim

Sie hat als Intendantin des RBB von 2003 bis 2016 einen wichtigen Beitrag zum Zusammenwachsen von Berlin und Brandenburg geleistet, indem sie die Zusammenführung des 1953 gegründeten Sender Freies Berlin und des nach der Wiedervereinigung gegründeten Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg durchführte. Darüber hinaus hat sich Reim in ihrer Funktion als erste Frau an der Spitze einer öffentlich-rechtlichen Anstalt sehr stark für die Gleichstellung von Frauen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eingesetzt.

Pamela Schobeß

Sie vertritt mit besonderem Einsatz die Belange von Berliner Club-, Party- und Kulturereignisveranstaltern. Als Vorstandsvorsitzende der Berliner Clubcommission hat sie dazu beigetragen, dass die Berliner Clubszene als Institution in der Verflechtung von Stadtgesellschaft und lokaler Wirtschaft in Erscheinung getreten ist.

Stephan Schwarz

Von 2003 bis 2019 hat Stephan Schwarz als ehrenamtlicher Präsident der Berliner Handwerkskammer die Interessen des Berliner Handwerks, der Betriebe und Beschäftigten mit Sachverstand und Weitblick vertreten. Aus der Überzeugung, dass davon sowohl Betriebe als auch das Handwerk insgesamt profitieren, hat er dafür gesorgt, dass die Berliner Handwerkskammer frühzeitig für den gesetzlichen Mindestlohn eintrat.

Hagen Stamm

Seit Jahrzehnten setzt sich Wasserballspieler Hagen Stamm für die Belange des Sports in Berlin ein – insbesondere des Wasserballs. Dabei war er auch federführend an der Akquise und Durchführung herausragender internationaler Wasserball-Events in Berlin beteiligt. Seit 1996 ist er Präsident der „Wasserfreunde Spandau 04“ und hat in seiner Amtszeit den Verein weiterentwickelt sowie zum Aushängeschild der Sportmetropole Berlin gemacht.