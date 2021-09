Fußball Felix Kroos hospitiert in Jugendabteilung von Union Berlin

Berlin. Felix Kroos kehrt nach seinem Karriereende als Fußball-Profi zum 1. FC Union Berlin zurück. Wie der Bundesliga-Club am Montag mitteilte, wird der 30-Jährige in den kommenden drei Monaten Trainer André Vilk bei den U19-Junioren der Eisernen hospitieren. Zudem soll der Bruder von Ex-Weltmeister Toni Kroos einen Einblick in die Jugendarbeit von Union erhalten.

"Felix und ich sind uns einig, dass er dem Fußball verbunden bleiben sollte und diese Möglichkeit möchten wir ihm bei uns bieten. Ich freue mich auf seinen trockenen Humor, aber vor allem auf den fachlichen Austausch mit ihm, und dann schauen wir, wohin uns diese gemeinsame Erfahrung bringen wird", sagte Jugend-Cheftrainer André Hofschneider.

Kroos hatte seine aktive Karriere in diesem Sommer beendet. Zuletzt spielte er bei Eintracht Braunschweig. Zuvor kam er von 2016 bis 2020 in mehr als 100 Spielen für Union zum Einsatz und war 2019 am Bundesliga-Aufstieg beteiligt. Zuletzt hatte er vor allem mit dem lockeren Geplauder im Podcast "Einfach mal luppen" mit seinem Bruder Toni Kroos für Schlagzeilen gesorgt.

