CDU und Linke sprechen von bitterem Wahlergebnis

SPD und FDP zeigen sich in Brandenburg zufrieden mit dem Ausgang der Bundestagswahl. Grüne und AfD sehen nicht alle ihre Wahlziele erreicht. CDU und Linke fahren dagegen historisch niedrige Ergebnisse im Land ein - und sagen, was ihrer Meinung nach die Gründe sind.

Potsdam. Die Brandenburger CDU sieht als Gründe für ihr historisch niedriges Wahlergebnis bei der Bundestagswahl in Brandenburg auch den Kanzlerkandidaten und fehlende Geschlossenheit. "Man muss einfach sagen, dass gerade in den östlichen Bundesländern Armin Laschet nicht besonders viel Rückenwind verursacht hat", sagte CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann am Montag in Potsdam. "Was allerdings die Wähler auch nicht honorieren ist, wenn eine Partei nicht geschlossen ist, das war über Jahre hinweg eine große Stärke der CDU in Deutschland." Eine loyale Unterstützung durch die Schwesterpartei CSU "hätte diesmal sicherlich auch deutlich geholfen". Er sprach von einem bitteren Ergebnis. Dennoch sieht er Chancen, im Bund weiterzuregieren: "Wir stehen für eine Regierung bereit, allerdings auch nicht für eine Regierung um jeden Preis."

Die CDU kam bei der Bundestagswahl am Sonntag in Brandenburg nach dem vorläufigen amtlichen Ergebnis mit 15,3 Prozent auf den dritten Platz hinter SPD und AfD, nachdem sie vor vier Jahren noch klar vorn gelegen hatte. Die SPD erhielt 29,5 Prozent der Zweitstimmen und ist damit unangefochten auf dem ersten Platz. "Wir haben unsere Wahlziele erreicht", sagte der kommissarische Generalsekretär David Kolesnyk. Die SPD sei stärkste Kraft und habe in den zehn Wahlkreisen die Direktmandate geholt - zum Beispiel mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz in Potsdam, aber auch in der Lausitz, in der die AfD stark ist.

Die AfD kam auf 18,1 Prozent, büßte im Vergleich zu 2017 aber Zweitstimmen ein. Die stellvertretende AfD-Landeschefin Birgit Bessin sagte: "Die AfD hat sich stabilisiert." Sie sieht darin gute Voraussetzungen für die nächsten Wahlen. Das Ziel, ein Direktmandat zu gewinnen, habe die AfD im Wahlkreis Elbe-Elster - Oberspreewald-Lausitz II allerdings knapp verfehlt.

Die FDP fuhr mit 9,3 Prozent ein historisch gutes Ergebnis in Brandenburg ein - diesen Wert hatte sie schon 2009, aber mit weniger Zweitstimmen. Bisher ist offen, welche Koalition im Bund kommen wird - als denkbar gelten unter anderem ein Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen und eine Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hatte trotz hoher Wahlverluste am Sonntag zunächst einen Regierungsanspruch deutlich gemacht.

Die FDP zeigte sich offen. "Unsere Themen sind näher an den konservativen Parteien", sagte Brandenburgs FDP-Generalsekretärin Anja Schwinghoff mit Blick auf die Frage der Regierungsbildung. "Nichtsdestotrotz ist es aber jetzt der Auftrag, mit diesen Ergebnissen umzugehen." Die FDP habe auch den Klimaschutz im Fokus.

Die Grünen mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock erreichten mit 9,0 Prozent ebenfalls ihr bisher bestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl in Brandenburg. "Wir verzeichnen viele Zuwächse, auch wenn wir natürlich hinter unseren Möglichkeiten zurückgeblieben sind", sagte Landeschefin Julia Schmidt. Sie nannte den Klimaschutz als wichtigstes Thema. "Da muss sich die FDP auch bewegen, sonst erreichen wir die Klimaziele nicht."

Die Linke halbierte ihr Ergebnis von 2017 und kam auf 8,5 Prozent. "Das ist für uns sehr, sehr bitter", sagte Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg. Er sieht Defizite in der Partei auf Bundesebene. "Wir müssen diese Partei wieder aufbauen, wir müssen vor allen Dingen Einigkeit wieder herstellen."

