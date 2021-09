Unbekannte stechen auf 30-Jährigen in Berlin-Tegel ein

Berlin. In Berlin haben Unbekannte mehrmals auf einen 30-Jährigen eingestochen. Der Mann sei von Zeugen schwer verletzt in der Holzhauser Straße in Tegel gefunden worden, teilte die Polizei am Montag mit. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Angegriffene am Sonntagnachmittag mit zwei mutmaßlichen Tätern in Streit geraten sein. Beide sollen ihm daraufhin mehrfach in beide Oberschenkel gestochen haben.

Die hinzugekommenen Zeugen, die den Vorfall vorher nur hörten, leisteten zunächst Erste Hilfe. Anschließend sei der 30-Jährige vom Notarzt in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert worden. Die Ermittlungen zu Hintergrund und Ablauf der Tat dauerten an.

