Basketball Alba will gegen Frankfurt ersten Saisonsieg

Berlin (dpa/bb) – Nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen Bonn will Alba Berlin im zweiten Heimspiel der Basketball-Bundesliga Wiedergutmachung betreiben. Am Dienstag empfangen die Berliner die Fraport Skyliners Frankfurt (19.00 Uhr/Magentasport). "Vor unseren Fans wollen wir unbedingt den ersten Sieg der Saison einfahren", kündigte Youngster Malte Delow an.

Trainer Israel Gonzalez fordert dafür eine Leistungssteigerung. "Wir müssen physisch besser werden und dürfen gegen die Skyliners nicht aus dem Rhythmus geraten", sagte er. Wie Alba haben auch die Hessen ihr Auftaktmatch verloren und wie Alba plagen auch sie Verletzungssorgen. Delow erwartet deshalb ein "sehr hungriges Team, dass mit viel Einsatz ins Spiel gehen wird".

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unnötig Druck aufbauen wollen die Alba-Verantwortlichen nicht. "Die großen Dinge werden sich nicht sofort ändern, das wird Zeit brauchen. Und das ist keine Frage für den Dienstag", sagte Sportdirektor Himar Ojeda. Zumal die Verletzungssorgen weiter bleiben. Die Center Christ Koumadje, Johannes Thiemann und Kresimir Nikic fallen weiter aus. "Und das wird noch Wochen dauern", meinte Ojeda. Der Spanier mahnt deshalb: "Wir müssen weiter Geduld haben."

Und doch ist der Rhythmus für die Berliner momentan sehr wichtig. "Wir müssen jetzt spielen. Auch wenn wir noch weitere Spiele verlieren. Wir müssen versuchen, da reinzukommen", sagte Manager Marco Baldi. Erfolgserlebnisse sind dafür elementar wichtig. "Du musst natürlich Selbstvertrauen aufbauen", sagte Baldi.

© dpa-infocom, dpa:210927-99-378455/2