Wahlen Giffey: So viel SPD-Programm wie möglich in neuer Koalition

Berlin. Die designierte neue Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, hält sich die Koalitionsfrage auch einen Tag nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus offen. "Wir wollen gerne so viel SPD-Programm wie möglich hinbekommen in den Koalitionsverhandlungen", sagte die SPD-Spitzenkandidatin am Montag im RBB Inforadio. "Es geht jetzt darum, in den Sondierungen auszuloten, wie das gehen kann. Und wir werden mit allen darüber offen sprechen."

Zu Sondierungsgesprächen will die SPD die Grünen, die CDU, die Linke und die FDP einladen, wie Parteichef Raed Saleh der Deutschen Presse-Agentur sagte. Rechnerisch möglich sind laut vorläufigem Endergebnis der Abgeordnetenhauswahl eine Fortsetzung von Rot-Rot-Grün, aber auch andere Dreierbündnisse, nicht zuletzt eine Koalition von SPD, CDU und FDP.

Giffey wies darauf hin, dass die Berliner CDU auf Platz drei (18,1 Prozent) recht nah an das Wahlergebnis der Grünen auf Platz zwei (18,9 Prozent) herangekommen sei. "Es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, die der SPD ihre Stimme gegeben haben, aber eben auch den Grünen", sagte sie im Inforadio. "Aber man muss eben auch sagen, die CDU ist fast gleichauf mit den Grünen gelandet."

Die SPD müsse mit diesem Wahlergebnis umgehen und wolle nun besprechen, was auch der beste Weg für Berlin sei. "Wir werden ausloten, mit welchen Partnern das gelingen kann." Das SPD-Ergebnis von 21,4 Prozent ist das schlechteste der SPD bei Wahlen zum Berliner Parlament seit 1946.

© dpa-infocom, dpa:210927-99-378028/2