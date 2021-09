Volksentscheid in Berlin: Mehrheit für Enteignungen

56,4 Prozent der Wähler stimmten am Sonntag in dem Volksentscheid für die Enteignung großer Wohnungskonzerne, 39,0 Prozent lehnten das Vorhaben ab.

Allerdings ist das Votum für die Politik rechtlich nicht bindend.

Vertreter der Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ feierten den erfolgreichen Volksentscheid.

Die Immobilienbranche reagierte am Montagmorgen erwartungsgemäß entsetzt.

Interaktive Karte: Volksentscheid „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ - So hat Ihr Kiez gestimmt

Berlin. Die Berliner hatten an diesem Superwahlsonntag nicht nur über die Zusammensetzung der künftigen Bundes-, Landes- und Bezirksparlamente zu entscheiden, sondern auch über den „Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen“ (Vergesellschaftungsgesetz).

56,4 Prozent der Berliner sprachen sich für die Enteignung aus, 39,0 Prozent dagegen. Der neue Berliner Senat wird sich mit dem Thema beschäftigen müssen.

Volksentscheid Enteignungen: Berliner Mieterverein spricht von „starkem Signal“

„Es ist auf jeden Fall ein starkes Signal, dass viele Berliner sich statt eines profitorientierten einen gemeinwohlorientierten Wohnungsmarkt wünschen“, sagte Wibke Werner, stellvertretende Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins (BMV) der Berliner Morgenpost.

Sollte der Entscheid erfolgreich sein, habe der Senat den Auftrag, ihn umzusetzen, also ein entsprechendes Gesetz zu erarbeiten: „Alle anderen Maßnahmen werden dann nicht reichen. Und wenn nicht, dann muss eben auf andere Art versucht werden, den Berliner Wohnungsmarkt sozial auszurichten: Ignorieren kann man ihn auf jeden Fall nicht“, so Werner weiter.

Zwölf Unternehmen stehen auf der Liste

Was passiert, wenn das Volksbegehren angenommen wird, ist ohnehin noch offen. Streng genommen ist der kommende Berliner Senat ohnehin nicht verpflichtet, den Volksentscheid umzusetzen, denn es geht es nicht um ein konkretes Gesetz wie etwa beim Volksentscheid über die Bebauung des Tempelhofer Felds. Jedoch wird es sich kein Senat leisten können, die Unterstützerstimmen einfach zu ignorieren – und das ist wohl der größte Erfolg der Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“, die die Bestände alle Wohnungsunternehmen, die mehr als 3000 Mietwohnungen in Berlin besitzen, „sozialisieren“ will.

Nach aktuellem Kenntnisstand wären davon ein Dutzend Unternehmen mit etwa 243.000 Wohnungen betroffen: neben Deutsche Wohnen etwa Vonovia, Akelius, Covivio, TAG Immobilien und Grand City Properties. Unklar ist, ob auch die Berliner Wohnungsbaugenossenschaften mit ihren insgesamt 210.000 Wohnungen in der Stadt betroffen wären.

„Deutsche Wohnen & Co enteignen: „Wir haben die Stadt bewegt und politisch aufgerüttelt“

„Wir haben die Stadt bewegt und politisch aufgerüttelt“, sagte Jenny Stupka von der Initiative der Berliner Morgenpost. Alles über 40 Prozent sei ein wichtiger Erfolg, für den in den vergangenen drei Jahren Tausende Berliner aktiv geworden seien. „Wir erwarten, dass nun ein Vergesellschaftungsgesetz erarbeitet wird und werden diesen Prozess intensiv begleiten“, so die Sprecherin. Klar sei, dass dies sicher einige Zeit in Anspruch nehmen werde, weil nicht transparent sei, wie viele Unternehmen tatsächlich mehr als 3000 Wohnungen in Berlin hätten. Was den Prozess der Erarbeitung beträfe, habe die initiative jedoch Vorarbeit geleistet: „Wir haben bereits im Mai einen Gesetzesvorschlag vorgelegt“, so Stupka. Daran könne sich der neue Senat orientieren.

Das in der vergangenen Woche vom Staatsrechtler Ulrich Battis vorgelegte Rechtsgutachten, nach dem die Enteignung großer Wohnungsbestände verfassungswidrig und somit auch ein positiver Volksentscheid nicht umsetzbar ist, überzeugt Stupka nicht: „Es gibt inzwischen sieben Gutachten, die bestätigen, dass die die Vergesellschaftung nach Grundgesetz Paragraf 15 greifen kann“.

Immobilienbranche reagiert entsetzt auf erfolgreichen Volksentscheid

Die Immobilienbranche reagierte am Montagmorgen erwartungsgemäß entsetzt auf den erfolgreichen Volksentscheid. „Die Ziele des Volksentscheids können nicht verfassungskonform in ein Gesetz überführt werden. Die Initiative verstößt aus Sicht des IVD gleich in mehrfacher Hinsicht gegen die Verfassung“, so Jürgen Michael Schick, Präsident des Immobilienverbandes Deutschland IVD.

Kerstin Huth, Vorsitzende des IVD Berlin-Brandenburg ergänzte: „Einen juristischen Nachschlag á la Mietendeckel kann sich die Hauptstadt aber nicht leisten. Wir wünschen uns von der neuen Landesregierung und Verwaltung eine neue Gesprächs-Kultur mit der Immobilienwirtschaft. Letzten Endes haben wir dasselbe Ziel: Entlastung für den Berliner Wohnungsmarkt.“

Ähnlich kritische Worte kamen von Reanovo, Deutschlands größtem Immobilienverwalter: „Mit der Annahme des Volksentscheides haben sich die Berliner Wähler einen Bärendienst erwiesen. Durch Enteignungen entsteht eine große finanzielle Belastung für den Steuerzahler“, so Worna Zohari, Geschäftsführer von Reanovo. Dabei gehe es nicht nur um die Entschädigungskosten. „Wenn die Stadt die Mieten der Wohnungen begrenzen oder gar senken will, wird es auf Querfinanzierungen hinauslaufen. Denn die Kosten für Verwaltung und Instandhaltung steigen unaufhaltsam. Allein das dafür notwendige Personal zu finden und zu halten ist eine riesige Herausforderung.“

Vonovia: "Enteignungen lösen nicht die Herausforderungen"

Vonovia ist aktuell Berlins zweitgrößtes privates Wohnungsunternehmen mit 40.000 und steht kurz vor der Übernahme des größten Vermieters in der Hauptstadt, der Deutsche Wohnen (110.000 Wohnungen). "Enteignungen lösen nicht die vielfältigen Herausforderungen auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Angesichts der großen Herausforderungen kann sich Berlin aber keine jahrelange Hängepartie leisten, die durch die Befassung des neuen Senats mit einem Gesetzesentwurf zur Vergesellschaftung und die eindeutigen verfassungsrechtlichen Bedenken entstehen wird", so Vonovia-Chef Rolf Buch.

"Eine verantwortungsvolle Politik hat auch nach dem Entscheid die Möglichkeit, gemeinsam mit allen Akteuren des Berliner Wohnungsmarktes konstruktivere Lösungen zu erarbeiten, die dennoch die Sorgen vieler Berlinerinnen und Berliner aufgreifen, sich ihre Wohnung in Zukunft nicht mehr leisten zu können", so Buch weiter.