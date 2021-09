Volksentscheid in Berlin - „Ein starkes Signal für Enteignungen“

Berlin. Die Berliner hatten an diesem Superwahlsonntag nicht nur über die Zusammensetzung der künftigen Bundes-, Landes- und Bezirksparlamente zu entscheiden, sondern auch über den „Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen“ (Vergesellschaftungsgesetz). Um 22 Uhr waren lediglich rund 20 Prozent der abgegeben Stimmen ausgezählt. Danach haben 56,9 Prozent sich für die Enteignung und 39 Prozent dagegen ausgesprochen. Auch wenn sich daraus noch kein Trend ableiten lässt, ist eines schon jetzt sicher: Der neue Berliner Senat wird sich mit dem Thema beschäftigen müssen, selbst wenn die Mehrheit der Wahlberechtigten gegen diesen Beschluss stimmen sollte.

Umfragen sagen knappes Ergebnis voraus

Denn vermutlich wird das Ergebnis am Ende nur knapp ausfallen, wie Umfragen übereinstimmend aussagen. In der von 19. August bis 20. September 2021 durchgeführten aktuellsten Befragung, die Civey im Auftrag der Initiative Deutsche Wohnen & Co. enteignen durchgeführt hat, sprechen sich 50 Prozent der Befragten für die Vergesellschaftung aus, 43 dagegen dagegen. Etwa sieben Prozent sind unentschieden oder kennen den Volksentscheid nicht.

Damit bekräftigt die Umfrage die Ergebnisse aus den letzten „Berlin-Trend“ von Berliner Morgenpost und rbb. Hier hatten sich bereits im April und August dieses Jahres jeweils 47 Prozent der Befragten für die Vergesellschaftung ausgesprochen. 43 Prozent waren dagegen und rund zehn Prozent der Befragten waren unentschieden.

Berliner Mieterverein spricht von „starkem Signal“

„Man kann über die Stimmungslage so vieler Menschen nicht hinweggehen, selbst wenn die Mehrheit nicht erreicht wird“, sagte Wibke Werner, stellvertretende Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins (BMV) der Berliner Morgenpost. „Es ist auf jeden Fall ein starkes Signal, dass viele Berliner sich statt eines profitorientierten einen gemeinwohlorientierten Wohnungsmarkt wünschen.“ Sollte der Entscheid erfolgreich sein, habe der Senat den Auftrag, ihn umzusetzen, also ein entsprechendes Gesetz zu erarbeiten: „Alle anderen Maßnahmen werden dann nicht reichen. Und wenn nicht, dann muss eben auf andere Art versucht werden, den Berliner Wohnungsmarkt sozial auszurichten: Ignorieren kann man ihn auf jeden Fall nicht“, so Werner weiter.

Zwölf Unternehmen stehen auf der Liste

Was passiert, wenn das Volksbegehren angenommen wird, ist ohnehin noch offen. Streng genommen ist der kommende Berliner Senat ohnehin nicht verpflichtet, den Volksentscheid umzusetzen, denn es geht es nicht um ein konkretes Gesetz wie etwa beim Volksentscheid über die Bebauung des Tempelhofer Felds. Jedoch wird es sich kein Senat leisten können, die Unterstützerstimmen einfach zu ignorieren – und das ist wohl der größte Erfolg der Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“, die die Bestände alle Wohnungsunternehmen, die mehr als 3000 Mietwohnungen in Berlin besitzen, „sozialisieren“ will.

Nach aktuellem Kenntnisstand wären davon ein Dutzend Unternehmen mit etwa 243.000 Wohnungen betroffen: neben Deutsche Wohnen etwa Vonovia, Akelius, Covivio, TAG Immobilien und Grand City Properties. Unklar ist, ob auch die Berliner Wohnungsbaugenossenschaften mit ihren insgesamt 210.000 Wohnungen in der Stadt betroffen wären.

„Wir haben die Stadt bewegt und politisch aufgerüttelt“, sagte Jenny Stupka von der Initiative der Berliner Morgenpost. Alles über 40 Prozent sei ein wichtiger Erfolg, für den in den vergangenen drei Jahren Tausende Berliner aktiv geworden seien. „Wir erwarten, dass nun ein Vergesellschaftungsgesetz erarbeitet wird und werden diesen Prozess intensiv begleiten“, so die Sprecherin. Klar sei, dass dies sicher einige Zeit in Anspruch nehmen werde, weil nicht transparent sei, wie viele Unternehmen tatsächlich mehr als 3000 Wohnungen in Berlin hätten. Was den Prozess der Erarbeitung beträfe, habe die initiative jedoch Vorarbeit geleistet: „Wir haben bereits im Mai einen Gesetzesvorschlag vorgelegt“, so Stupka. Daran könne sich der neue Senat orientieren.

Das in der vergangenen Woche vom Staatsrechtler Ulrich Battis vorgelegte Rechtsgutachten, nach dem die Enteignung großer Wohnungsbestände verfassungswidrig und somit auch ein positiver Volksentscheid nicht umsetzbar ist, überzeugt Stupka nicht: „Es gibt inzwischen sieben Gutachten, die bestätigen, dass die die Vergesellschaftung nach Grundgesetz Paragraf 15 greifen kann“.