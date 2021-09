Heimstaden kauft 14.000 Wohnungen in Berlin - darunter auch diese Siedlung in der Aroser Allee in Wedding.

Berlin/Malmö. Die Stimmen zum Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen sind noch gar nicht ausgezählt, da verabschiedet sich mit Akelius eines der Wohnungsunternehmen, das bei der Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ ziemlich weit oben auf der Liste steht, aus der Hauptstadt.

Wie der schwedische Wohnungskonzern Heimstaden am späten Sonntagabend mitteilte, übernimmt er die Gesellschaften von Akelius in Berlin und Hamburg. Bei Erwerb der Akelius-Wohnungen, deren Abschluss für Ende 2021 geplant ist, übernimmt Heimstaden laut Mitteilung „100 Prozent der Anteile der Gesellschaften und wird somit die volle Grunderwerbsteuer in Deutschland zahlen“.

Heimstaden verspricht „Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung“

Insgesamt umfasst der Kaufvertrag mehr als 17.600 Wohnungen. Mit 14.000 Wohnungen befindet sich der größte Anteil des Portfolios in Berlin. Heimstaden ist seit 2018 in Deutschland aktiv und hat seine Präsenz in den Jahren 2020 und 2021 ausgebaut. Heimstaden vergrößert seinen Wohnungsbestand in Berlin, der zuvor bei rund 5500 Wohnungen lag, damit erheblich.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung spielte dabei für Heimstaden immer eine zentrale Rolle, etwa als das Unternehmen nach dem Ende des Berliner Mietendeckels freiwillig auf Mietnachforderungen verzichtete und so vor allem die Situation von Familien und einkommensschwächeren Mietenden berücksichtigte“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens weiter.

In Zukunft wolle Heimstaden auch beim für Berlin wichtigen Thema des Wohnungsneubaus eine aktive Rolle spielen und habe sich auch deshalb für den Erwerb des Akelius-Portfolios entschieden, da viele der erworbenen Grundstücke Potenzial für neue Wohnungen enthielten. Neubau- und Nachverdichtungsmaßnahmen im Bestand solle „immer mieterfreundlich ablaufen“ und werde behutsam geprüft“.