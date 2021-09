Giffey bei Berlin-Wahl optimistisch: "Kann alles rauskommen"

Berlin. SPD-Spitzenkandidatin in Berlin Franziska Giffey hat sich nach den Prognosen zur Abgeordnetenhauswahl optimistisch gezeigt. "Wir sind an einem Punkt, wo alles rauskommen kann", sagte die SPD-Landesvorsitzende am Sonntag vor Parteianhängern in Berlin. Mit Raed Saleh habe sie und wolle weiterhin für sozialdemokratische Werte kämpfen, sagte Giffey an der Seite ihres Co-Vorsitzenden. Laut den Prognosen von RBB und ZDF kam die SPD auf 21,5 bis 23 Prozent. Die Grünen mit Spitzenkandidatin Bettina Jarasch erreichten den Prognosen zufolge 22 bis 23,5 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:210926-99-369513/2

